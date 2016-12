Sociale medier og søgemaskiner

Inspireret af artiklen " What is the relationship between Linkbait and Social Media? " fra The Social Mind kom jeg til at tænke på forholdet mellem sociale medier som Twitter eller Facebook, og blogs. Artiklen tager udgangspunkt i linkbait, altså link building, mens jeg synes det er interessant at se det i bredere perspektiv også. Artiklen tager følgende to udsagn som præmis for diskussionen: De fleste brugere af sociale medier har ikke mulighed for at lave links uafhængigt [af det sociale medie]. Alle som gerne vil have links er involveret i sociale medier på den ene eller anden måde. Hvis begge udsagn er rigtige, står man som blogger med det dilemma at sociale medier på den ene side giver meget større udbredelse af nye artikler, mens det på den anden side, for de fleste, vil være naturligt at dele artiklen via Twitter, Facebook eller hvilket socialt medie man nu benytter. Dilemmaet står altså mellem mange læsere og få links, eller få læsere og procentmæssigt, flere links, i hvert fald på kort sigt. Normalt ville jeg indregne blogs som et socialt medie, men i denne sammenhæng er det nødvendigt at skelne. Dette kan eksemplificeres ved følgende: Jeg har bloggen smm.dk og vil gerne findes i søgemaskinerne på relevante keywords. Derfor vil det være en fordel for mig at folk der vil dele mine artikler med andre, linker til artiklen fra deres blog. Links vil alt andet lige give bedre placeringer i søgemaskinerne.

Lad os sige at blogger A, som har en profil på Twitter, læser min artikel og gerne vil dele den, så er det meget, meget lettere at Tweete om den end at skrive et blogindlæg med link til artiklen, eller bare at lægge linket ud på bloggen.

Når blogger A så tweeter linket til artiklen videre får artiklen større udbredelse og bliver læst af flere, hvilket er rigtig godt, men folk vil være mindre tilbøjelige til at linke til artiklen. Sociale medier eller søgemaskiner Sagt på en anden måde står dilemmaet mellem trafik fra søgemaskiner og trafik fra sociale medier. Artiklen tager udgangspunkt i linkbait, og i den forbindelse er jeg overbevist om at trafik fra søgemaskiner er markant bedre end trafik fra sociale medier, mens trafik fra sociale medier kan gå hen og blive viral (i større eller mindre omfang) og dermed opnå meget større udbredelse. Det ene behøver dog ikke at udelukke det andet. Der er store forskelle i trafik fra sociale medier og trafik fra søgemaskiner så derfor kan du med fordel tænke dette aspekt ind når du skriver på dit website.

På den lange bane, vil jeg anbefale gode artikler, aktuelle artikler eller lign, som også vil fungere som linkbait. på den korte bane kan sociale medier bruges til at booste kendskabet til bloggen, men dette boost kræver vedligeholdelse og virker kun så længe der hele tiden kommer nyt, mens links langsomt men sikkert vil give mere trafik fra søgemaskinerne, også på gamle artikler. Begge typer trafik, mener jeg er vigtig og min erfaring er at det ene ikke udelukker det andet i den generelle markedsføring. Ser vi på artiklens 1. præmis, er denne at der er tale om link building via link bait og denne præmis er altså overtrådt i det generelle billede.

Link bait er en teknik til at opnå et mål om mere trafik fra søgemaskinerne mens deltagelse på sociale medier er en teknik til at opnå mere trafik fra sociale medier og skal man endelig vælge mellem de to typer, bør man tage flere ting i betragtning, bl.a. hvad dine produkter bruges til og hvordan de bruges. Kaila Colbin har en god artikel om netop dette emne som du bør læse ” Search Is For The Drills; Social Is For The Holes ”. Her argumenteres der for at hvis dit produkt bliver en del af køberens hverdag (eks. en kajak) så vil folk bruge sociale medier til at snakke om produktet, mens det modsatte eksempel er en sofa, som folk kun er interesserede i når de skal købe den, på sociale medier er de fleste referencer til sofaer, relateret til dovenskab. Her er altså ikke tale om at fiske hvor fiskene er, men om at fiske der hvor fiskene bider. Der er mange vinkler på forholdet mellem trafik fra sociale medier og trafik fra søgemaskiner og jeg håber du vil kommentere og komme med eksempler og gerne også links til gode artikler om emnet. (desværre virker html ikke i svarene, så du skal skrive hele url’en).