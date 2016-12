Brug af sociale medier i e-handel

Kategori: Social media, Trends Kommentarer: 2 Dato: 30-11-2009Kategori: SMM

Emne-tags: e-handel, marketing, sociale medier Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Social media marketing vil blive større i 2010. Sociale medier kan være med til at øge salget gennem større genkendelighed og øget tillid blandt brugerne, dialog og diskussion er en mulighed for at forklare og forsvare samt at øge chancen for at kunne indgå i samme communities som brugere og kritikere. Og sociale medier giver webshop ejere mulighed for at komme i dialog med kunderne. Denne artikel består af 2 dele, første del hvor du får generelle råd og anden del hvor jeg gennemgår et eksempel med en online smykkebutik. Generelle råd til ehandel og sociale medier Du skal sikre dig dit navn På Twitter kan du let oprette dig og dermed sikre dig dit navn, men selv på Twitter skal du være hurtig, gør det med det samme, så er det gjort og du behøver ikke at være aktiv før du er klar. På Facebook skal man have et vist antal fans for at kunne få sit eget navn på en virksomhedsside, men du kan sikre dig dit eget navn til din personlige profil. Vil du være helt sikker på at få dit navn på alle sociale medier, skal du benytte en tjeneste som Knowem , de går ud på over 100 sociale medier og booker dit navn. Du skal så bare efterfølgende bekræfte via email. Dit navn vil være en del af din online profil og genkendelighed skaber tryghed, dine kunder ved hvem du er gennem dit navn. Du skal finde dine kunder I nogle tilfælde er en blog på din webshop en god idé, i andre kan du nøjes med en Facebook side og i sjældne tilfælde en Twitter profil. Det vigtigste er at du prioriterer det medie hvor dine kunder findes. Det mest sansynlige medie er Facebook, der er trods alt over 2 millioner danske Facebook profiler og den overvejende del af disse er mennesker som er aktive i Facebook universet. Du kan på Facebook tilmelde dig grupper, du skal selvfølgelig oprette en side for dit firma og det første mål er at få fans, det får du kun ved at give dine fans noget, f.eks. specielle Facebook tilbud eller lign. En blog er også et rigtig godt medie når du vil i kontakt med dine brugere/kunder. Lav en blog hvor folk kan skrive om dine produkter, lave kommentarer til dine artikler og et sted hvor der forhåbentlig opstår kommunikation som i bedste fald munder ud i community omkring dine brugeres interesser. Du skal kontinuerligt arbejde med SEO Allerede inden du har skabt dig en identitet på sociale medier, skal du kunne findes i Google. Der er kun én førsteplads og der er kun én side et, og der skal du ligge for dit firmanavn som også bør være navnet på din sociale profil. Findes du ikke i Google, findes du ikke. Find ud af om du selv vil gøre arbejdet eller om du vil hyre nogen til det, under alle omstændigheder bør du sætte dig lidt ind i hva SEO indebærer. Du skal vide hvad du vil Du skal have et mål med din tilstedeværelse på sociale medier. Direkte salg er så godt som umuligt, så dit mål skal være at skabe tillid, opmærksomhed eller noget helt tredie, men du skal gøre dig klart hvad du vil på sociale medier. Dette er et af de svære punkter, men det er vigtigt at du har et mål. Med sociale medier er tingene så nye og så uforudsigelige at du kan have en løsere struktur på din strategi, men målet skal være klart. Du skal måle effekten Ok, at måle effekten af social media marketing er svært og det er ikke muligt at måle effekten direkte efter traditionelle målingsmetoder, men antal referrers fra et givent socialt medie er en måde at måle effekten, en anden er antallet af tilbagevendende besøgende, en tredie er konverteringsraten fra besøgende til kunde. Disse kan måles i Google Analytics , som er gratis. På sociale medier kan du også få indikationer om at du gør det rigtige, antallet af retweets på Twitter eller antallet af kommentarer til dine Facebook opdateringer viser en del om kommunikationen og engagementet og selvfølgelig er antallet af visninger for en YouTube video også værd at måle hvis det kommer så vidt. Før du kaster dig over YouTube markedsføring , vil jeg anbefale at du starter med en blog. En blog er som regel et godt sted at starte en dialog med dine kunder og det er en fejl at være bange for hvad de siger, siger de det ikke på din blog, siger de det nok på en anden. Du skal give folk noget Informationer om det dine kunder interesserer sig for er gratis at give væk, det kræver bare at du holder dig ajour og bruger lidt tid på at opdatere din væg på Facebook eller lave en blog med artikler om spændende emner. Du skal lade medierne samarbejde Der er en stor synergi effekt ved at køre flere medier sammen, f.eks. Facebook og et website med nyhedsbrev. Som nævnt i starten, er det vigtigt at du sikrer dig din identitet på sociale medier, dit brand. Ved at lade f.eks. Facebook og din blog samarbejde om at sprede kendskabet til dit website, kan du opnå en synergi effekt medierne imellem, de 3 medier bliver til mere end enkeltdelene. Eksempel: En online smykkebutik Punkt 1: Få dit navn på sociale medier Dit website skal ligge på et domæne som kan identificeres med din webshop. I dette eksempel hedder forretningen Ulstrup Smykker. Jeg køber så domænet www.ulstrup-smykker.dk og overvejer om det også er nødvendigt at købe www.ulstrup-smykker.com bare for en sikkerheds skyld. Det beslutter jeg at det er, ligesom domænerne uden bindestreg også ryger i indkøbskurven. Når domænenavnene er købt går jeg videre til at få navnet på sociale medier. Facebook: På personlige sider kan du umiddelbart få et brugernavn med tilhørende URL på facebook, f.eks. www.facebook.com/ulstrup-smykker. Ved at tage versionen med bindesteg efterlades versionen uden til din firmaside. Du kan læse min artikel om markedsføring på Facebook og få flere konkrete råd om emnet. Det navn du vælger på Twitter, bør være det samme som dit domæne, din facebook side og din identitet på andre medier. Vær klar over om du er et firma, en person eller begge dele samtidig. Ok, så er det med navn, domæne, facebook, twitter og andre aktuelle sociale medier på plads. Punkt 2: Find dine kunder Søg efter blogs om smykker, søg efter smykker på Facebook og byg dit website op så det kan findes i søgemaskinerne. Ok, jeg går ind på Blogsearch eller en anden blog søgemaskine og leder efter blogs om smykker, ser der ikke er ret mange og beslutter mig til at lave en blog om smykker, her skriver jeg om ædelstene, metaller, historiske smykker, trends, m.v. og tager dermed hul på punkt nummer 3, SEO. Det vigtigste lige nu, er dog at jeg har fundet en niche hvor jeg kan trænge igennem. Mon ikke også at mine kunder er på Facebook? Mon ikke! Jeg tjekker ind på Facebook og laver en søgning på smykker. Nummer 1 er en gennemført Facebook profil, som jeg kun kan anbefale at lade sig inspirere af, 811 fans kan ikke være familien allesammen. Jeg har altså en konkurrent som er veletableret og måske med flere resourser, hvad gør jeg? Angreb er det bedste forsvar. Selvom jeg er ny, kan jeg godt angribe. I første omgang ved at skrive flere sider, flere blogindlæg, starte med at lægge billeder ud på Flickr og tilbyde gode rabatter til folk som bliver Fans af min Facebook side. Der kan gøres meget mere, men til en start må jeg administrere min tid og dette rækker til det første angreb. Punkt 3: To Be or Not To Be in Google Min webshop skal være optimeret til søgemaskiner. Jeg har selv tid til at lave dette arbejde og jeg ved hvordan det skal gøres, derfor er der ikke brug for min arbejdsgiver SEO Support til at guide mig igennem, men det er absolut et produkt jeg kan anbefale. Under alle omstændigheder skal jeg kunne findes i søgemaskinerne, ikke nødvendigvis på ordet "smykker" i første omgang, men i hvert fald på et ord som "ulstrup smykker". Punkt 4: Succes! For at få succes, skal jeg have et mål. Jeg nøjes dog ikke med ét mål, jeg har flere. Det første er at tjene flere penge, det næste er at gøre det på en god måde (kynisk men sandt). For at kunne identificere hvad der virker må jeg opstille nogle målemetoder og redskaber. Google Analytics er et fremragende og gratis værktøj til at måle effekten af en masse faktorer vedrørende effektivitet af forskellige kanaler indenfor online markedsføring. Google Analytics kan også opsættes så du ret præcist kan se hvilket medie, hvilken kampagne og hvilken annonce, som har været med til at gøre udslaget. SEO Supporten kan også anbefales til både rapportering og support. (er redaktør på seo supporten). Antallet af svar på bloggen, reaktioner på Facebook, nye Twitter followers og hvad der nu er aktuelt, vidner om at der er gang i biksen. Jeg har satset på det hele og vundet, folk reagerer og kommentere på mine blogindlæg. Facebook updates mødes også med svar og robotterne tilføjer mig til Twitter, alt er som det skal være. Derfor gik det godt Jeg har givet folk, mine læsere, mine kunder, noget. Jeg har en blog hvor jeg beskriver halskæder med perler, sølvringe med turkis og slangesølvarmbånd fra Indien, kunderne og jeg har en fælles interesse og jo mere jeg ved, jo mere lytter de. Gary Vaynerchuk er et lysende eksempel fra USA, han øgede omsætningen i familiens vinudsalg fra 3 millioner dollar til 50 millioner, med entusiasme og begejstring for emnet. Jeg har brugt tid på at undersøge miljøet omkring smykker på Facebook, på Twitter (her er ikke noget), og jeg har oprettet en blog i forbindelse med min webshop, det kører fordi der er synergi, der er praktisk samarbejde og der er seriøsitet hele vejen igennem. Gratis hjælp Mit website, min webshop og min blog hjælper folk til at få mere at vide om metaller, ædelsten og mange andre aspekter af smykker. Jeg er med andre ord en resource og folk henvender sig når de vil vide mere smykker, det hjælper på min online webshop. Jo mere du giver, jo mere får du tilbage. Det er ikke Zen eller ægte buddhisme at tænke sådan med profit som formål, men det er efter min mening en cool måde at leve efter, for gode gerninger efterfølges gerne af gode gerninger. Tak! Tak for din opmærksomhed! Det er fedt at du har læst det hele og det vil være fedt hvis du vil dele din læseoplevelse med andre. Kommentarer er også altid velkomne! 