Social media lyttestationen Social Mention

Hvad siger de om dig?

Der har været talt meget om brand- og reputation management i forhold til søgemaskinerne. Ud over at overvåge dit navn, firma eller prodkukt kan du også følge keywords samt hente en masse informationer gratis med Social Mention.

Jeg er ikke på nogen måde involveret med firmaet bag og der er da også en masse data som er baseret på Social Mentions algoritmer, ikke destomindre, og med dette in mente, kan jeg kun anbefale Social Mention.

I toppen finder du de forskellige mediatyper at søge på. Vær opmærksom på at Twitter ikke medtages i All (se nedenstående video).

Du har nogle Social Mention beregnede værdier af strength (aktivitet), sentiment (positiv, neutral, negativ), passion (hvor ofte keyword, her "ulstrup" nævnes) og reach som er en anden måde at beregne "indflydelse" på. Disse værdier er ikke absolutte og skal også behandles varsomt ved komparative analyser.

Det fede ved Social Mention er at man kan holde øje med hvad der bliver sagt på sociale medier om bestemte navn, emner, o.s.v. Social Mention kan både sende dine søgninger som RSS, email eller som "logfiler" i Excel. (Har ikke fået RSS til at virke med Google Reader).

I venstre menu kan man udforske de enkelte elementer (sentiments, top keywords, top users, etc.) hvilket også er en fed feature.

Tjek denne Social Mention Tutorial: