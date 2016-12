Hvornår bliver en bekendt en ven? Efter et stykke tid, måske et par år vil jeg sige, når den bekendte har vist at han/hun er værd at stole på, måske efter hjælp i en svær situation, måske aldrig.

Det er nøjagtig på samme måde med markedsføring på sociale medier, en Facebook ven er ikke en ven før han/hun har bevist at der er mere i forholdet end bare et klik.

Tid

Den afgørende faktor er oftest tid og tid er noget de fleste mennesker mangler. Man siger at tid er penge, men tid er faktisk mere end penge, tid er engagement, tid er følelser og kærlighed, tid er hvad man giver til dem man holder af. Jeg har tidligere argumenteret for at Twitter ikke er en salgskanal, og vil her gå videre og sige at ingen sociale medier er salgskanaler, i hvert fald ikke på den korte bane.

Et nyligt research studie fra Altimeter Group viser at det i gennemsnit tager 2½ år for en virksomhed at få udbytte af engagement på sociale medier, hvilket svarer meget godt til den tid det for de fleste tager at få en ny ven.

Venskab er hvad markedsføring på sociale medier handler om. Brand communities som f.eks. Lego er skabt for at få venner, for at få mennesker til at leve Lego, anbefale Lego og forsvare Lego, hvilket er lykkedes over al forventning.

Når du som ejer af en webshop entrerer i markedsføring i sociale medier, bør det være for at skabe venner, ikke for at sælge. Tænk langsigtet, tænk i loyalitet frem for salg og tænk på at din fremtidige online markedsføring i høj grad vil være et resultat af dine handlinger nu.

SEO er fint, SEO er en nødvendighed for de fleste webshops, og SEO vil i en nær fremtid også være deltagelse på sociale medier, Google er allerede begyndt at vægte resultater på baggrund af social omtale.

Lego, Dell og andre store virksomheder har fattet det, men små virksomheder og webshops bør også forstå at reputation på sociale medier ikke kommer på et par dage, der skal år til og nu er tiden til at starte selvom det koster tid og ressourcer.