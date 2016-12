Social Media Strategi

Kategori: Social media Kommentarer: 11 Dato: 20-08-2010Kategori: SMM

Emne-tags: strategi, smm Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: social media Tweet Social Media Strategi Det handler om mennesker, det handler om sociale relationer og det handler om tillid. Det første man skal overveje inden man kaster sig over de sociale medier er hvad man vil, hvordan man kan tilføre værdi til læsere, venner, followers, m.v. og ikke mindst hvordan man vil kommunikere med de mennesker som sidder foran deres computere og dermed har en relation til dig. Strategiudvikling for sociale medier er ofte præget af en wild west tankegang, som jeg holder fast i som tilgang til emnet. Det er bedre at fejle end ikke at gøre noget, strategien for din digitale tilstedeværelse og sociale marketing skal dog gerne forhindre for meget unødig krudtrøg.

Hvad vil du på sociale medier? I sidste ende skal din tilstedeværelse på sociale medier gerne resultere i mindst et af følgende ultimative mål opstillet af Jim Sterne i Social Media Metrix : 1 Øge overskuddet, 2. Mindske udgifterne og 3. Øge kundetilfredsheden. Det er ikke ultimative mål der her er spørgsmålet, det er konkrete mål, f.eks. at du gerne vil høre folks mening om dine produkter så du ad den vej får indput til produktudvikling. Mål for hvad du vil på sociale medier inkluderer typisk et eller flere af følgende emner:

• Forbedringer for dig: Research og udvikling af produkter og services.

• Mere salg og gladere kunder: Loyalitetsskabende aktiviteter.

• Mere salg og øget social status: Branding og genkendelse af logo.

• Spar penge på kundeservice: Mange til mange kundesupport. Hvem vil du have fat i? Du skal definere din målgruppe så præcist som muligt og du skal undersøge hvad målgruppen tænder på, lad være med at gætte, det kan sagtens lade sig gøre at finde ud af hvad din målgruppe kan være interesseret i. Dette skal være dit udgangspunkt. Et tip i forhold til valg af indholdsmæssig profil er at det meget ofte ikke er produktet som er omdrejningspunktet, men omstændighederne omkring (brugen af) produktet som er det interessante. Reklame gennem historiefortælling er en måde at skabe kontekst, at sætte fokus på omstændighederne, DSBs Harry er et super eksempel på dette og du skal tænke i samme baner, find skæve vinkler på dig selv, jeg laver digital marketing og driver danmarks største website om country, det er en interessant kombination og jeg har flere tilbud om gratis konsultation hos førende psykologer som vil bruge resultaterne til forskning i dobbeltnørderi. Hvem skal styre dine sociale aktiviteter, hvem er ansvarlig og hvem er egnet er vigtige punkter i din strategi, der skal jo gerne være nogen til at føre projektet ud i livet. Afhængigt af dine mål, kan tilstedeværelse på sociale medier tage rigtig meget tid, husk det! Jeg siger det ikke igen. Hvor vil du starte? Det vil du selvfølgelig der hvor din målgruppe er bedst repræsenteret. Husk at det ikke er Facebook og Twitter det hele, sociale medier er også blogs, fora og kundevurderinger af din webshop.

Hvordan vil du gøre det? Start med at tænke over hvad du kan give din målgruppe. Hvordan kan din tilstedeværelse gøre livet bedre for din målgruppe, hvad har du som målgruppen gerne vil have, selvom den måske ikke er klar over det endnu.

Lad være med at fokusere på mediet og teknologien, en side på Facebook er fint hvis du har fundet ud af at din målgruppe er på Facebook og du har noget at give, kontinuerligt, ellers er den lige meget, hvis ingen hører signalet er du bare støj. Tidsfaktoren er vigtig, når du køber Google Adwords skal du være parat mens annoncerne vises. På sociale medier skal du være parat hele tiden, du kan ikke bare lukke din Facebook side, i hvert fald ikke hvis den er blevet populær. Det bedste er at starte med at lytte. Er din målgruppe på Twitter, så opret dig og følg folk fra målgruppen, hør hvad de siger og brug din erhvervede viden til at justere din strategi.

Hvordan vil du måle effekten af din tilstedeværelse? Din succeskriterier er definerende for hvad du skal måle, det er super vigtigt at du måler de ting der skal måles og ikke stirrer dig blind på tal og grafer som ikke spiller nogen rolle. Er dit succeskriterie at få 1000 fans på Facebook, er det det du skal måle, men også hvorfra dine fans kommer, hvem der er de meste loyale fans, og andre punkter skal måles sådan at du kan arbejde målrettet ud fra de data du har til rådighed.



Læs også om måling af ROI på sociale medier Kan du skabe tillid og engagement? Her er vi ved kærnen af social media strategiudvikling. Du kan kun opnå dine målsætninger ved at være ærlig, ved at være dig selv og ved at brænde for det du laver. Større firmaer kan her tænke over om det er direktøren der skal blogge eller det er receptionisten som er vild med firmaets produkter, er du alene så husk at det tager tid at være tilstede på sociale medier, skriv kun gode artikler, hellere 1 god artikel om måneden end 4 halvdårlige og vælg nogle emner som interesserer dig! Du bliver automatisk spændende når folk fornemmer din entusiasme. Ved at være dig selv skaber du tillid, som ikke må forveksles med popularitet. Din popularitet måles ikke i antallet af folk du kommer i kontakt med, men i engagementet hos de folk du kommer i kontakt med og her er tillid essentielt. Social media strategi spørgsmål du skal besvare

HVAD Spørgsmål Muligt svar Dit svar 1 Hvad vil du på sociale medier? Udbrede kendskabet til mit website 2 Hvad er dit mål? At få flere besøgende på mit site 3 Hvad kan du give? Wiki, Kalender, Forum, Anmeldelser HVEM 1 Hvem er din målgruppe? Folk som kan lide country musik 2 Hvem skal varetage funktionen internt? Det skal jeg selv og jeg har afsat tid til projektet HVOR 1 Vælg teknologi ud fra hvor din målgruppe er. Målgruppen er folk som hører country, f.eks. line dancers,der, ligesom musikerne, er på Facebook HVORDAN 1 Er du en ressource? Yeps, Kalenderen er meget brugt, artiklerne ligger godt i Google og er informative og faktuelle (Wiki), Forummet er p.t. lukket p.g.a. spam, det kommer op igen og giver mine læsere en måde at kommunikere specifikt om countryemner. 2 Kan du give gode tilbud til fans, followers, læsere af nyhedsbrevet? Ikke endnu. Planen er at der skal drop shipping på sitet med mulighed for medlemsrabat. 3 Måler du effekten? Yep, antallet af tilmeldte til nyhedsbrevet stiger stødt, der er nu 648 fans på Facebook siden, jeg kan blive meget bedre til at engagere mine brugere, men har ikke tiden til det. Der er dog planlagt en del opdateringer og forbedringer af sitet, som også vil kræve min tilstedeværelse på Facebook siden. Hvad får du ud af det?

Mulige svar i ovenstående tipskupon er svar jeg ville give i egenskab af at være chefredaktør på og ejer af www.countryworld.dk . Sitet har haft lidt indkomst via Google Adsense og bannere (og har næsten betalt 14 dages road trip i USA for 2), men fokus ændres nu til at vi åbner en butik med country og western udstyr. Modellen er drop shipping hvor varedata, billeder m.v. i butikken importeres via XML og lager, pakning og forsendelse m.v. foregår hos den butik som vi sælger for. Når det er sat op er der ikke meget dagligt arbejde og vi kan grine hele vejen ned til banken. Ok, det er nok ønsketænkning, men vores forarbejde gør at hvis vi havde valgt en hobby med flere annoncekroner i, havde det ikke nødvendigvis været ønsketænkning.

Forarbejdet er:

• Oprettelse af kalender for countryarrangementer (bands, klubber og spillesteder opretter selv arrangementet)

• Bands, klubber og spillesteder får en side de selv kan redigere på Country World (p.t. godt 200 sider)

• Månedligt nyhedsbrev siden 2005 (udkommer p.t. heller ikke, problemer med system/host og sitet bliver alligevel flyttet)

• Publicering af artikler om countrymusik, musikere, amerikansk landkøkken, instrumenter og meget meget mere, ca. 1500 artikler.

• Forum, som p.t. er lukket p.g.a. spam (kommer i ny version senere på året)

• Facebook side med 648 fans (vi taler om et nicheområde, så det er sgu ok).

• SEO som ikke er en del af strategien for markedsføring på sociale medier, men alligevel vil være den måde du oftest vil blive fundet på og Google glemmer ikke, så dårlig opførsel vil også blive husket.

Vi har faktisk opbygget et community omkring countrymusik og country relaterede emner som dans, mad, bands o.s.v. Vi har 5 års forspring, men vores forarbejde er alt sammen noget du kan lave selv for din egen shop, dit website, din blog eller hvad du nu har valgt.

I dag betyder det at Country World bliver fundet på Google på vores vigtigste forretningsmæssige keywords som, cowboyhatte, cowboystøvler, o.s.v. At vi har over 1000 modtagere af vores nyhedsbrev, at vi har 648 fans på Facebook, og at folk henviser hinanden til Country World når der er tale om noget som er country relateret. Ikke nogen dårlig start for en niche forretning. Faktisk føler jeg at jeg har succes som digital marketing manager i det små, et job jeg drømmer om i det store. Vores brug af Facebook Vores engagement på Facebook skaber fin dynamik med vores nyhedsbrev, vi ”advarer” bands, klubber og spillesteder om at hvis deres arrangement for næste måned skal med i nyhedsbrevet, skal de indtaste det inden den 1. i næste måned, omvendt har vi også brugt nyhedsbrevet til at fortælle om vores Facebookside Jeg glæder mig rigtig meget til vi er klar med en ny version af sitet til vores 5 års fødselsdag den 28. november 2010. Vi bruger også Facebook siden til at gøre opmærksom på artikler vi selv synes er sjove eller gode, gerne med en skæven til om emnet også er populært. Det er også planen at der skal lanceres en blog i forbindelse med opdateringen, en blog er en super fed måde at kommunikere på.

Crowdsourcing Denne blogpost er i sig selv et stykke social marketing strategi, jeg vil gerne have nye vinkler på brugen af sociale medier, remindere om ting jeg ikke har fået med og meget gerne konstruktiv kritik, herunder spørgsmål jeg selv skal tænke over en ekstra gang, crowdsourcing light om man vil. Derfor håber jeg at du vil hjælpe mig og komme med spørgsmål og kommentarer. På forhånd tak!