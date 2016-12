Social Media Metrics

Emne-tags: måling, marketing, boganmeldelser Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Anmeldelse af Social Media Metrics - Jim Sterne Social Media Metrics får karakteren 10 ud af 10, det er simpelthen en uundværlig bog når der skal måles på sociale medier og hele tiden holdes målene for øje: Større indtjening, lavere udgifter eller øget kundetilfredshed. Bogen bugner af eksempler og links til websites og værktøj. En bog man bliver meget meget klog af. Bogen starter med en grundig introduktion til sociale medier og løber de forskellige teknologier igennem, forum og bbs, anmeldelses sites, sociale netværk, blogging, microblogging, bookmarking og deling af indhold via sociale medier. Nå ud til publikum Jim Sterne pointerer at bogen er til forretningsfolk, bogen handler ikke om hvordan du laver social media strategi, hvor store de forskellige sociale medier er eller hvordan man udfører social marketing. Bogen handler om at måle effekten af den kontakt der skabes mellem firma og forbrugere, ideelt skal social marketing få forbrugerne til at elske et brand, Apple er lykkedes ret godt, Starbucks er også. Din målsætning er hele fundamentet for social markedsføring, der findes masser af vigtige faktorer og masser af tal der kan måles på, men hvis man ikke har målet forude, ved man ikke hvad og hvordan man skal måle effekten. Social marketing er langsigtet og holder i princippet aldrig op, spørgsmålet skal derfor ikke være "er vi der nu?" men "går det i den rigtige retning". En ting er at nå mange mennesker, f.eks. have mange followers på Twitter eller mange "fans" på Facebook , en anden ting er kvaliteten af disse. Hvis du har mange followers som hver i sær har få followers, er din udbredelse ikke så stor som hvis du har færre followers som så tilgengæld har mange followers. Der ud over kommer så spørgsmålet om dine followers videresender dine beskeder, bliver man ikke retweetet på Twitter har man kun mulighed for at fange sine followers opmærksomhed. Flere retweets kan sammenlignes med citeringer, jo bedre det du siger er, jo flere citeringer og jo større udbredelse. Udfra et forretningsperspektiv er det også interessant at identificere dem som har størst indflydelse ud fra et givent emne. Hvis du skal have dine forbrugere til at elske dig eller dit brand, skal der sættes gang i følelserne hos forbrugerne og når der er følelser på spil kan det også gå galt, Apple er både elsket og hadet. Det er også super vigtigt at måle om stemningen er mod eller med dig. Engagér publikum Følelser aktiverer ikke automatisk handling og det er handling der skal til. Hvis folk retweeter, deler og mailer din meddelelse ud til hinanden er forbrugerne aktiveret. Lyt til hvad andre siger, brug det i din produktudvikling, brug det til at forbedre kundeservice og brug det til at lære nyt om hvordan din social media strategi forløber. Sørg for at få omsat kontakten med forbrugerne til øget indtjening, lavere udgifter eller øget kundetilfredshed og arbejd kontinuerligt på at udvide dit firmas aktiviteter med sociale medier. Jim Sterne slutter Social Media Metrics af med skræmmende og facinerende eksempler på neuromarketing og betraktninger om fremtiden og den indledende pointe, uanset hvor langt ud i fremtiden der planlægges vil der altid være brug for mål og måling af effekt og fremskridt.