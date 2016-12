Social Media Marketing - Social, ikke marketing

Sociale medier er først og fremmest karakteriseret ved transparans og åbenhed, et faktum mange traditionelle marketingfolk har det rigtig svært med.

Vær villig til at dele og hjælpe, kun på den måde opbygges tillid til dit firma eller din person. Åbenhed og gennemsigtighed i dine meddelelser og hele opbygningen af din tilstedeværelse på sociale medier er essentielt. En anden måde at sige dette på er at du skal lade være med at lave marketing i traditionel forstand, ikke noget push, ikke noget hype, ikke noget med at gøre læserne til klienter for dit budskab. Læserne er ligeværdige medspillere i de sociale medier.

Kontrol er et overstået kapitel

Mange virksomheder forsøger at kontrollere indhold på deres website, posts og svar på deres blogs og de forsøger med push marketing på Facebook, Twitter og andre sociale medier. Den tid hvor det var muligt er forbi og man kan lige så godt indstille sig på at også her hersker der åbenhed. Der er mange eksempler på video'er som først har opnået succes på Youtube efter at udgiveren har opgivet kontrollen med videoen, et bevidst eksempel er Cadbury's gorilla video som for alvor tog verden med storm i et remix for Wonderbra . Hermed ikke sagt at du skal forære alt væk, men det er en mulighed. En anden mulighed er at få folk til at signe up til dit nyhedsbrev eller lign. får at få "gaven".

Målrettede kampagner

Nogle gange kan det betale sig at være nørdet, at målrette kampagner med et snævert publikum. Det er ikke ligegyldigt hvem der følger dig på Twitter eller hvem som kommentere din YouTube video, nogle mennekser har simpelthen mere pondus og deres ord vægter. Med andre ord er det ikke antallet af øjne der ser din kampagne, men hvilke øjne der ser den.

Slut med informationssiloer

Dit website er i dag ikke nok i sig selv. Der er stadig mange som tror at bare man har et website, evt. søgemaskineoptimeret, er den hellige grav velforvaret. Et visitkort på Nettet er ikke nok, der skal interaktion og social navigation med ind over. Et godt eksempel er Politiken , som via Facebook Connect gør det muligt for folk at logge ind og skrive kommentarer til Politikens artikler og samtidig lader folk dele artiklerne via deres Facebook profil.

Netop Facebook er en prototype på det nye web, alle er på Facebook, gamle som unge og Facebook er en særdeles god platform for social interaktion med folk. Igen gælder det at der ikke skal laves markedsføring (det kan foregå på Facebook annoncer) men oprettes forbindelser som skal plejes.

Twitter er et business tool

Twitter er blevet kaldt den nye email ( Robert Scoble ) og vi kan udvide denne definition med at Twitter er den nye SMS også. 140 karakterer til at videresende meddelelser er ikke meget, men Twitter er et nyttigt kommunikationsmiddel, specielt blandt folk indenfor samme branche eller med samme interesse. Microblogging vinder hurtigt frem og netop muligheden for at sende disse meget korte meddelelser med links til artikler, videoer eller billeder er både vanedannende og yderst effektivt.

Marketing på sociale medier er un-marketing

Glem alt om at reklamere eller annoncere via din social media profil. Giv og vær hjælpsom, vær åben om hvem du er og hvad du laver. På den måde vil du få followers på Twitter, venner eller fans på Facebook og har du en blog vil du også få besøgende som er interesserede i hvad du laver.