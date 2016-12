Social Media Marketing

Kategori: Kommentarer: 1 Dato: 10-04-2009Kategori: SMM

Emne-tags: social media, marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Første post her på SMM.dk skal selvfølgelig handle om social media marketing. Jeg vil gerne understrege at jeg ikke er social media marketing ekspert endnu. Jeg er her af interesse, for at lære og diskutere og for at udveksle erfaringer og nyheder fra SMM-verdenen. At det så i sidste ende har til formål at gøre mig til SMM ekspert er en anden snak. Social media marketing og SEO Jeg har de sidste mange år arbejdet med online markedsføring, specielt SEO og en af indfaldsvinklerne til social media marketing er hvordan det kan bruges i kombination med SEO, SEM og andre typer online markedsføring. Denne diciplin kaldes også Social Media Optimization (SMO), hvilket er et udtryk jeg ikke er så begejstret for. Markedsføring i sociale medier kan selvfølgelig optimeres, men ikke på samme måde som search engine optimization (SEO), hvor der er tale om at foretage en lang række tekniske og redaktionelle forbedringer (kode, tekst, links, m.v.) for at opnå "popularitet", altså kommunikere med maskiner og programmer. Social media marketing handler om at begå sig, om at falde ind i en kultur og påvirke denne ved at blive populær, kommunikationen er altså mellem mennesker, via maskiner og programmer. SMM i Danmark De førende sociale medier i Danmark er Facebook, MySpace, YouTube, Twitter samt en del lokale og/eller målgruppespecifikke medier som ARTO. Derudover mener jeg at alle bloggere, som tillader kommentarer, er en del af de sociale medier. De væstentligste karaktertræk ved sociale medier er brugerskabt indhold, kommunikation og transparans. Social media marketing bør også indeholde en diskussion af annoncering, både Google Adwords på YouTube og Facebooks meget præcise segmentering af målgruppen. Både betalt og viral eller naturlig markedsføring vil også blive berørt her på bloggen. Om SMM.dk Bloggen her er opdelt i kategorier, der er ikke så mange endnu, men der er heller ikke så mange posts endnu og jeg foretrækker at dykke mere ned i nogle få ting frem for at skøjte hen over hele isen. Kategorierne er: Social media Undersøgelser og statistikker, nyheder og andet interessant om social media generelt. Etik og moral på sociale medier kunne også være emner. SMM Markedsføring i sociale medier med mange vinkler herunder kulturen i de forskellige sociale medier, demografien, kombinationen med andre typer online markedsføring, m.v. Dit input En åben tråd hvor du meget gerne må komme med forslag til emner og begundelser for hvorfor disse er interessante, jeg lover intet men vil meget gerne lade mig inspirere Blogs Blogs giver mulighed for direkte kundekontakt, reputation management og selvfølgelig produktorienteret markedsføring og branding. Facebook Nyheder om og fra Facebook, Facebook features og applikationer, spændende cases, m.v. YouTube, MySpace og Twitter for tilsvarende kategorier. Udviklingen går så stærkt at der sikkert hurtigt vil komme nye kategorier til. Hvorfor SMM.dk At der er grundlag for at debattere social media marketing viser denne tråd på min kollega Mikkel deMib Svendsens blog: Ekstrem mangel på social media marketing eksperter Der findes også andre interessante steder om SMM, de skal nok blive nævnt efterhånden som bloggen kommer i gang. Vel mødt! Peter Ulstrup Hansen