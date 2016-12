Social Media Marketing - Tips og Tools til SMM

Social media marketing kan være ekstremt effektivt når det gøres rigtigt og social media marketing kan have katastrofale konsekvenser hvis det gøres forkert.

Markedsføring i sociale medier

Inden du går i gang med at lave social media marketing skal du stille dig selv nogle spørgsmål:

Hvad er målet? Hvad vil have forandret sig om 3, 6, eller 12 måneder?

Hvem vil vi gerne i kontakt med?

Hvad er vores målgruppe interesseret i?

Hvad kan gå galt? Hvilke forventninger har folk til vores firma og kan vi leve op til disse eller forandre dem i en retning vi vælger?

Du skal også overveje om det i det hele taget er en god idé at begynde på social media marketing, i nogle tilfælde skal du i hvert fald træde meget varsomt:

Hvis du har et dårligt forhold til dine ansatte. Det kan i værste fald ødelægge din forretning hvis dine ansatte taler dårligt om dig og dit firma.

Hvis ledelsen i dit firma ikke støtter dig 100%. Social media marketing kræver ressourcer og en halv kampagne ender som regel i fiasko.

Hvis du ikke er ordentligt forberedt, har sat dig mål og har fundet metoder til at måle om du når dine mål. Strategien skal også være på plads, valg af medie(r) m.v.

Hvis du arbejder med noget hvor dine udtalelser kan være strafbare, kan gøre dig inhabil eller på anden måde kan skade dit omdømme.

Valg af social media

Vælg medie med omhu. Selvom der er mange ligheder mellem de forskellige medier, bruges de forskelligt og af forskellige folk.

Twitter: Meddelelser på max. 140 tegn. Vokser med over 1000% om måneden og er især udbredt i USA, men der er ingen tvivl om at det også i Danmark vil blive større. Kan bruges til at holde sig opdateret om folk og emner, til at stille sprørgsmål og få svar og bruges i Danmark fortrinsvis af nørder som mig.

Facebook: Personlige profilsider og forretningsmæssige firmasider. Facebook bruges i Danmark af flere end 2 millioner mennesker. Facebook bruges af alle til alt muligt. Professionelt kan Facebook Pages være en god måde at brande et firma på, ligesom kundekontakt også kan varetages på Facebook. Det meste markedsføring på Facebook foregår i dag via applikationer, men tendensen er at Facebook bliver mere business orienteret.

YouTube: Viral markedsføring på video. YouTube har millioner af sidevisninger dagligt, der uploades over 10.000 nye videoer dagligt og skal du for alvor benytte YouTube i din markedsføring, så kontakt nogen som ved hvordan man gør.

MySpace: Benyttes især til markedsføring af musik, musikere, bands og andre i samme genre. MySpace har tabt førerpositionen til Facebook, som det største social media i verden, men har stadig mange sidevisninger.

Blogs: En virksomhedsblog kan bruges til mange ting, den skal markedsføres som en traditionel webside, men kan være rigtig godt til at skabe loyalitet og dialog med kunderne.

Sikring af brandnavn og identitet

Brugernavne på sociale medier har samme betydning som domænenavne har på World Wide Web. Derfor er det vigtigt at du sikrer dig at dit navn eller firmanavn bliver optaget af dig.

Knowem.com overvåger 120 social media sites og kan mod betaling tilmelde dig med dit brand eller navn i disse samt evt. kommende sociale medier. Du kan også nøjes med selv at tjekke om dit navn er ledigt og så tilmelde dig selv, det er gratis. Link: knowem

Brand management og reputation management

Når du er i gang med din social media marketing kampagne er det vigtigt at følge med i hvad andre siger om dig. Det er der selvfølgelig også tjenester som kan finde så du let og overskueligt får alle tweets, blogposts, m.v. med dit navn i serveret på et sølvfad.

Indtast dit navn eller brand på Who Is Talking eller Twitter Search for Tweets om dit navn eller brand.

Social media trends

Det er også godt at holde sig opdateret om trends på sociale medier. På What The Trend får du forklaringer på trends og hvofor de er blevet trends, på den måde kan du holde din profil, dine tweets, m.v. opdateret med populære emner.

Social media marketing

Med ovenstående social media marketing tools og services er du godt rustet til at gå i gang. Der er skrevet et hav af gode artikler om hvordan du laver ordentlig social media marketing og også her på smm.dk er der nogle: Social media marketing så det vil jeg ikke gå videre med i denne artikel.

Hvis du ikke ved om du kan klare opgaven alene, så kontakt en social media marketing ekspert, som kan rådgive og evt. give et bud på hvad en smm kampagne koster. Som nævnt kræver social media marketing ressourcer, enten i form at tid til research og implementering eller i form af penge så man kan betale sig fra det.

Nedenfor har jeg listet en række rigig gode artikler på engelsk, dem skal du læse hvis du vil vide mere om social media marketing, hvordan du skal gøre, hvad du ikke skal gøre og hvordan social media marketing kan forandre din virksomhed. I min Blogroll finder du også masser af gode websites om social media marketing, så det er bare med at komme i gang med at læse!

Inspiration til denne artikel har jeg fået fra god læsning om social media marketing:

Sarah Milsteins præsentation på Web 2.0 Expo SF, 1 April 2009: "Effective Twitter" (PDF)

Paul Gillins artikel: "When to avoid social media"