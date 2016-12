smm.dk - case study

Ok, dette er et oplæg til diskussion. Har jeg handlet fornuftigt?

Bloggen kan let bookmarkes, det er let at tilføje mit rss feed, jeg har oprettet profil og Page på Facebook og inviteret professionelle forbindelser til "venskab", Oprettet en Twitterside og følger nogle dygtige folk, derudover er der oprettet sider på LinkedIn og StumbleUpon.

Jeg har tilmeldt sitet til overskrift.dk og andre rss-formidlingstjenester. Ping er sat op og kører.

Har lavet et par links til sitet (flere vil komme til men det er en anden historie)

Hvad kan der gøres mere?

Peter