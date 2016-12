Skab værdi med Social Marketing

Emne-tags: facebook, html5 Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Social Media Marketing nu og om to år En god snak med Andreas Rasmussen og Rune Hven-Jensen fra Social Media Marketing firmaet Nodes kom i høj grad til at handle om Facebook og de muligheder der ligger i at anvende Facebook i markedsføringen. Nodes, som indenfor et år er vokset fra 3 til 18 mand, arbejder ud fra tre grundprincipper i social marketing, nemlig at den digitale tilstedeværelse skal skabe værdi for brugeren, for virksomheden og så skal den være viral i sin natur. Blandt Nodes fokusområder er også Integreret Identitet, ikke helt forskellig fra den Super Identitet jeg snakker om her . Med de nye muligheder der hele tiden opstår for både at formidle indhold, ikke mindst via HTML 5, og integration mellem forskellige medier går en del af Nodes tid også med at rådgive om de mange muligheder for social marketing. Data indhentet via vores brug af sociale medier, vores vaner, venner, demografiske data, m.v. gør både sociale medier lidt skræmmende, jvf. de mange diskussioner om Facebook Privacy, se f.eks. her, men det gør også sociale medier utroligt interessante at markedsføre sig på. Facebook applikationer og FBML Både applikationer og FBML er programmering af og i Facebook, begge dele omhandler det centrale felt på Facebook siden, som viser væggen. Her er der mulighed for at lave nyt design og indlægge forskellige funktioner. Den store forskel på Facebook applikationer og FBML modererede sider er at applikationer kører via Facebooks API og dermed giver adgang til en lang række informationer. FBML er på vej ud mens applikationer er på vej ind, det er i hvert fald signalerne fra Facebook ifølge Andreas. Via Facebooks API giver applikationer adgang til dels demografiske data som alder, køn og hjemby, dels analyser af folks adfærd, som kan skabe mere præcise billeder af målgrupper og dermed målrette markedsføringen. Facebook arbejder med en semantisk tilgang, hvor demografiske data kombineres med adfærd og relationer. Derved opnås en unik indsigt i folks verden, hvis de vel at mærke giver lov. Man kan altså forestille sig at en bruger bliver analyseret ud fra alder, køn, venners præferencer, alder og køn, hvilke sider brugeren er fan af, m.v. og dette kan føres ud i næste led også, altså brugerens venners venner. Det et super fundament for viral markedsføring og dermed også stigende brug af Facebook i markedsføringsøjemed. Markedsføring på Facebook Inden vores snak havde jeg fundet 3 cases som jeg synes er interessante, ikke mindst fordi de kan bruges af mange, også mindre virksomheder. Første case er brugen af Facebook Connect, som facebook, ifølge Andreas, ser ud til at ville udfase til fordel for den nye social plugin funktion Facebook Login. Med Facebook Login på websitet, kan man som forretningsdrivende trække på oplysninger i Facebooks API og dermed opnå bedre indsigt i målgruppen. Brugeren får lettere adgang til websitet også. Anden case er en applikation som giver brugere af Interflora mulighed for at lave et personligt kort til buketten som skal sendes ud. Vi nåede ikke videre ned i dette ligesom case 3 , tilmelding til nyhedsbrev direkte fra Facebook Siden heller ikke var noget vi kom så langt i dybden med, ikke fordi vi var dovne, men fordi snakken om hvad brugen af Facebook i forbindelse med smartphones og geotargeting kommer til at betyde indenfor de nærmeste par år fik overtaget. Brugen af markedsføring via Facebook har primært karakter af at gøre forretningen mere social, Facebook er en kommunikationskanal og et værktøj til opbyggelse af loyalitet og communityfølelser. Facebook mobil og Facebook Places Facebook Places API'et er ikke åbent endnu og Facebook Places kan kun benyttes i USA, derfor er der ikke erfaringer at trække på men Nodes forudser at Facebook Places bliver stort efterhånden som smartphones bliver mere udbredte. En geotarget baseret tjeneste som Foursquare har pæn succes med 3 millioner brugere, Facebook har allerede 500 millioner, men spørgsmålet er om Facebook kan komme med nye måder at bruge Facebook Places i forhold til de funktioner og muligheder Foursquare giver. www.chromeexperiments.com/arcadefire/ Det er også Nodes opfattelse at Facebook vil bevæge sig væk fra deciderede apps til iPhone, android, m.v. og i stedet vil opbygge applikationerne som webbaserede HTML 5 applikationer, sådan at al kommunikation via Facebook vil foregå via m.facebook.com. HTML 5 ser ud til at kunne revolutionere webbet fordi det bliver muligt at bygge så mange funktioner ind, et godt eksempel Andreas viste mig er den nye musik video med Arcade Fire, som skal ses i Chrome browseren: Chrome Experiment Arcade Fire: Internet Explorer 9 vil ligesom Chrome understøtte HTML 5 standarten og det bliver rigtig spændende at se hvad det kan føre med sig. Et andet punkt som er til HTML 5s fordel er at det er platform-uafhængigt (i modsætning til f.eks. iPhone applikationer) og så er det open source. Hvem kan bruge Facebook applikationer? Sluttelig fik vi en lille snak om hvem som med fordel kan bruge Facebook applikationer i markedsføringen, med særligt henblik på webshops og små selvstændige. Som nævnt i indledningen og helt i overensstemmelse med Jim Sternes filosofi i Social Media Metrics , er det ikke noget mål at være på Facebook, man skal ikke på Facebook fordi det er smart eller fordi konkurrenterne er der, man skal på facebook fordi man kan gøre sin forretning bedre. Når dette holdes for øje, handler det om at finde det man kan give brugerne, de skal have en god grund til at kunne li' noget, til at sprede budskaber, m.v. Først derefter skal der sættes fokus på metode og teknik. Stor tak til Andreas og Rune for jeres tid! 