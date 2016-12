Skab opmærksomhed gennem handling

Lad os sige det som det er, i sidste ende ønsker du at sælge et eller andet, din service, dine produkter, dig selv eller dit firmas fortræffeligheder. På både websites og sociale medier er den bedste markedsføringsmetode at handle, at gå forrest og gøre det man siger, helst inden man siger det.

Jobsøgning - lad arbejdsgiveren finde dig

Lad os tage jobsøgning som eksempel. Alle kan forholde sig til den situation det er at være uden job og alle vil også gøre en indsats for at få et nyt godt job.

Verden er ond, især mod de svageste, så jo bedre uddannelse og færdigheder du har, jo bedre vil du kunne bruge rådene i denne artikel. Til gengæld vil du blive belønnet for den indsats du yder, for ydes, det skal der!

Du har en uddannelse eller noget du brænder for

Har du en passion er det ligemeget om du er tømrer og brænder for dit fag, ufaglært gartner med mørkegrønne fingre eller antropolog med fingeren på pulsen indenfor sociale medier.

Du vil gerne bruge dine færdigheder, men orker ikke at starte som selvstændig, med andre ord, du vil finde det fede job.

Målet for dig er at opnå synlighed omkring din passion og din person

1. Start en blog.

2. Opret en profil på Facebook, LinkedIn, YouTube og Twitter.

3. Gør din blog synlig på Google.

4. Udbyg dit sociale netværk.

Start en blog om din passion, ikke om dig.

Det første du skal gøre er at starte en blog, som er en nem måde at publicere på når man ikke kan lave hjemmesider. Med en blog får du et skærmbillede, som minder lidt om Word, og du skal bare skrive og indsætte billeder, nemt.

Jeg anbefaler at du køber dit navn som domænenavn og opretter er Wordpress blog, det er ikke så svært og kan du oprette en Wordpress blog, vil det også gavne til en eventuel samtale. Alternativt kan du hurtigt, let og gratis oprette en blog på www.blogger.com, Urbanblog(wordpress), eller TV2 Blog.

Anbefalet løsning: www.ditnavn.dkeller www.ditnavn.com med Wordpress. Læs evt. artiklen om hvordan du bedst opsætter Wordpress. smm.dk/blogging/den-perfekte-opsaetning-af-wordpress.htm

Bloggen skal handle om dit fag, om din passion og om det du har mest lyst til at beskæftige dig med.

Min blog, smm.dk er et eksempel

Der er ingen som vil ansætte dig fordi du hedder Peter Hansen, der er ingen som vil ansætte dig fordi du er 48 år gammel og ingen som vil ansætte dig fordi du spiller fodbold i din fritid. Hvis du derimod demonstrerer viden og engagement i dit fag, vil der være gode folk som lægger mærke til dig og dit navn, selv i krisetider.

Er du tømrer, så skriv små artikler om tømmerfaget, hvordan man sammensatte et Jeppesen Hus uden søm, hvordan man bedst får rejst spær eller hvad ved jeg. Er du ufaglært gartner, kan du lave plantebeskrivelser, anekdoter om havepleje, eller lignende og er du som jeg, antropolog med interesse for sociale medier, ja så laver du en blog om sociale medier.

Når du holder fokus på dit fag vil du også have meget større chancer for at kunne gennemføre punkt 3, synlighed i Google.

En sådan blog kræver arbejde og det er derfor du skal fokusere på noget du brænder for. Du skal skrive artikler eller posts og det du skriver skal være arbejdsrelateret og have værdi for læserne.

Opret profiler på sociale medier

Opret en profil på Facebook hvor du fokuserer på faglige ting, del nyheder fra faget og hjælp andre så godt du kan. Opret en ny Facebook profil til din ”jobansøgning”, du vil ikke være interesseret i at potentielle arbejdsgivere så let får adgang til billeder fra sidste års julefrokost.

En profil på LinkedIn er en god idé men ikke et must. Husk at holde den 100% professionel.

Opret en YouTube konto, dels kan en kort præsentationsvideo være fin, dels kan en ”tosset” video gøre dig meget kendt, men det er ikke sikkert at det er så fedt og det er iøvrigt heller ikke helt lige til at lave en viral YouTube video.

Opret en konto på Twitter, uanset om det er aktuelt eller ej. Twitter er stadig et medie for nørder.

Bliv synlig i Google

Som sagt får du ikke job fordi du hedder Peter Hansen, er 48 år og fodboldspiller, du bliver heller ikke fundet i søgemaskinerne fordi du hedder Peter Hansen, er 48 år og fodboldspiller, du bliver fundet fordi du er god til og passioneret for det du gør. Når du har gjort dig bemærket indenfor det fag du gerne vil arbejde med vil der også blive søgt på dit navn, men ikke før.

Med en blog om tømrerarbejde vil du blive fundet på søgeord som er relevante i forhold til det job du gerne vil have og der vil helt sikker komme en mester forbi som om ikke andet vil huske dit navn eller bookmarke din blog, det samme gælder for alle andre brancher og ønsker du et job indenfor Internet, kommunikation, programmering eller andet hvor computerarbejde indgår, vil du i endnu højere grad kunne skabe opmærksomhed omkring det du brænder for og gerne vil arbejde med.

Hvis du har tiden og gerne vil engagere dig i SEO kan det kun anbefales at du køber abonnement hos SEO Support

Link building?

Ja. Du skal have links til din blog, der er folk som skal anbefale din blog ved at linke til den. De lette links er fra gratis kataloger. Få links fra venner og folk i din branche, skriv gode kommentarer på relaterede blogs og skriv din webadresse på alt trykt materiale.

Godt indhold?

Brænder du for dit fag, kan du også skrive om det! Word har en udmærket stavekontrol og så længe dine metoder og løsninger holder, så er det bare med at komme ud over stepperne. Hver ny post du skriver er endnu et vindue ud mod verden, skriver du om stemmejern, stauder eller retweets, så er det en måde at blive fundet på. Godt indhold er også et must!

Du har et netværk, brug det!

Det vil kræve et stykke arbejde i mindst et par måneder at få gjort opmærksom på dig selv med denne metode, til gengæld er den driftsikker, du har den også om 2, 3 og 14 måneder, men til den tid skulle den gerne være overflødig. Ikke desto mindre skal du holde din profil opdateret, både blog og profiler på sociale medier.

Du har måske allerede et netværk inden du starter ud med en blog, det kan være en Twitter eller Facebook profil, eller en blog om et andet emne. Inden du tager disse profiler i brug, skal du tænke over om du vil ses som arbejdssøgende blandt dine fodboldvenner eller om du vil have en profil for sig til at promovere dig som en rigtig god medarbejder. De professionelle netværk du allerede har på plads skal sevfølgelig udnyttes.

Ambistiøst og umuligt?

Nej. Det er let at komme i gang, men brug lidt ekstra kræfter på at få en god løsning fra starten. Din hosting skal være i orden, kan du ikke selv finde ud af det, er det bedre at betale dig fra det tekniske, som når først det er sat op, lader dig slå dig løs omkring din passion.

Du er god til noget og der er garanteret nogen som er på udkig efter en som er god til det du er god til. Det lyder lidt langt ude og som et sekt salgsargument, men det du er god til er din største og måske eneste resource, så brug den!

Feedback please!