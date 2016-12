Marketing - Blog og social media 5

Emne-tags: seo, smo, smm Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: marketing Tweet Search og social marketing Så er bloggen i luften og eneste forslag til rettelser eller forbedringer er fra René Madsen som foreslår at der luges ud i pinglisten for at undgå ping spam, dette punkt er skrevet på listen og skal laves. Indhold på bloggen Indholdet på bloggen vokser stille og roligt så der nu er 5 posts. De tre er blot links til gode artikler indenfor forskellige emner, samt begrundelser for hvorfor jeg anbefaler disse artikler. Det er hurtige og stadig værdifulde posts at skrive. Derudover har jeg oversat en artikel her fra smm.dk og har også skrevet en artikel fra bunden, hvilket giver det bedste resultat. Gæste blogging Jeg har tilmeldt mig Ann Smartys MyBlogGuest.com og har skrevet et SEO Tip til Ann Smartys blog daylyseotip.com . Artiklen gik live i går mandag og jeg følger med spænding udviklingen via Google Analytics. Gæste blogging er en god måde at få mere liv på sin blog og en god måde at skabe trafik til bloggen. Forhåbentlig giver det også nogle links og bliver dermed også en del af SEO indsatsen, ligesom det giver social kapital at få en gæste post accepteret på en større respekteret blog, som daylyseotip.com er. Sociale medier Ud over gæste blogging har jeg for alvor givet mig i kast med Twitter og det bliver primært her indsatsen indenfor sociale medier vil blive lagt. Twitter er stor i USA og Twitter rammer min målgruppe meget fint. Twitter Jeg har oprettet @peterulstrup og skiver kun på engelsk, i modsætning til min @ulstrup profil som i høj grad er knyttet til denne blog, og efterhånden hovedsalig er på dansk. Jeg forsøger med en ny Twitter strategi på @peterulstrup og vil aktivt forsøge at få så mange followers som muligt. Selvom jeg på den måde kommer til at følge et hav af mennesker, er det stadig muligt af følge nogle mere end andre via lister. Målet er størst mulig udbredelse og dermed også størst mulig reach. Facebook Har en profil og en "firmaside", peterulstrupdotcom , som jeg stille og roligt vil lege med når der bliver tid, i første omgang er det bloggen tager tiden. Min erfaring fra min smmdk side er at der faktisk er folk som bruger Facebook til at kommunikere fagligt også. Facebook er også et mere oplagt sted at småsnakke, end Twitter. Jeg har aktiveret FBML og skal have aktiveret et par plugins mere snarest muligt. Andre sociale sites Digg, Shpinn, Technorati og del.icio.us er på plads, flere følger efterhånden som der bliver tid. Google Buzz er jeg aldrig rigtig kommet igang med og den er heller ikke så vigtig (endnu). SEO Online marketing uden SEO absurd og det næste stykke tid vil fokus være på dels at få skrevet nogle flere artikler, måske få nogen til at skrive gæste posts, og så få lavet noget link building. SEO for en engelsksproget blog om online marketing, kræver noget mere end en tilsvarende på dansk, så det bliver et langvarigt projekt, men det er både fedt at skrive artikler og fedt at deltage i diskussioner på andre blogs og dermed også få et link derfra. Kategorisiderne har nu fået unikke titler og meta descriptions og er forsynet med nocache tags, kategorisiderne forandrer sig jo efterhånden som der kommer mere indhold. Der er også blevet tilføjet en Share knap (bl.a. til del.icio.us, technorati, reddit). Jeg skal til at være mere aktiv som kommentator på relevante blogs, dels for at sprede kendskabet til mit navn, dels for at få links, også selvom en stor del af disse vil være nofollow.