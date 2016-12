Opsætning af blog og social media profil 1

Kategori: Blogging, Trends Dato: 01-03-2010

Emne-tags: sociale medier, kommunikation Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: blog Tweet Opsætning af blog og social media profil 1 Dette er den første post i en serie, hvor jeg beskriver hvordan jeg gør med peterulstrup.com som blog og med tilhørende profiler på sociale medier. Blog: Har købt domænet peterulstrup.com

Har købt hosting hos www.dreamhost.com i USA (bloggen er på engelsk).

Har købt Thesis temaet og installeret det (er stadig kun ved begyndelsen af opsætning og design)

Har aktiveret Akismet mod spam. Sociale medier: Har brugt knowem.com til at blive registreret i de 150 største sociale medier.

(knowem.com servicen koster små 50 dollar og man skal selv ind og bekræfte email og opsætte profilerne, men navnet peterulstrup er sikret). Har oprettet en Facebook profil og side (Facebook er ikke med i knowem.com pakken). Det vil være en stor hjælp hvis du vil blive fan, så jeg kan få en ordentlig URL til siden: http://www.facebook.com/pages/peterulstrup/332715022849

Har oprettet en Twitter profil til peterulstrup, den burde være med i knowem.com pakken, men de er nok ikke færdige endnu. Design: Håber på at få en af mine venner, Chief, til at designe et logo.

Skal have lavet blog grafik og css til bloggen. Indhold: Når alle de opsætningsmæssige ting er på plads kan jeg gå amok med engelske artikler om sociale medier og kommunikation. Måling: Google Analytics til bloggen og det skulle også være muligt at tracke Facebook sider.