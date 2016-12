Led ikke efter Chuck Norris...

Chuck Norris og markedsføring på sociale medier

På sociale medier er alle Chuck Norris, så skal du have gode relationer på sociale medier er det nok bedst at være flink og ikke presse for meget på...

Markedsføring på sociale medier giver ikke mening, deltagerne er ikke købere og sælgere, deltagerne er mennesker som opbygger relationer som bygger på f.eks. arbejde, interesse. sport, hobby eller familie.

Der findes masser af markedsføringsstrategier og metoder som bygger på konkrete eksempler, som er blevet udforsket og som har vist deres værd i praksis.

Markedsføring via sociale medier kræver andre strategier og metoder end traditionelle markedsføringskanaler gør, og derudover kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om sociale medier ikke hellere skulle betegnes som kommunikationskanaler.

Chuck Norris er indbegrebet af en hård banan på den fede måde, der er vittigheder om ham, fanklubber og meget meget mere. Han kan karate og der er altid fuld fart på, han er filmhelt og kan sikkert være en hyggelig fætter også. Hvis jeg skulle sælge noget til Chuck Norris ville jeg vælge "jeg er din ven" strategien og være sød og rar, hjælpsom, loyal, ærlig for på den måde at vinde ham for mig. Don't look for Chuck Norris, he finds you!

Sociale medier

Sociale medier er karakteriseret ved at være medier for sociale begivenheder som det at dele sin viden på en blog, videresende et tweet eller kommentere et billede på facebook. Der foregår dialog og diskussion på sociale medier og den terminologi der bruges er også hentet fra dagligdags hændelser som at kunne li' noget, at være ven med nogen, o.s.v.

De mest udbredte sociale medier i den vestlige verden er facebook, linkedin, YouTube, Twitter og MySpace foruden blogs. Disse mediers fornemste opgave er at lade brugerne dele, vurdere, kommentere, ytre holdninger om, lære af og selv kunne deltage med egne indlæg eller gennem kommentarer eller andre "synes om" funktioner.

Sociale medier er altså først og fremmest sociale, hvilket i min verden udelukker de fleste markedsføringstiltag. Man kan anbefale, hvis man mener anbefalingen, man kan henvise til nyttige ting o.lign. men ligesom i den fysiske verden, vil det ikke være mange som kunne holde ud at være sammen med en person som bare promoverer varer vedkommende selv tjente på.

Strategier for deltagelse på sociale medier har ikke gennemgået en lang modningsproces og det er kendetegnende at de fleste strategier er skræddersyede til den enkelte virksomhed og at metoderne ofte er uafprøvede. Jeg skriver deltagelse på sociale medier og ikke strategier for kampagner på sociale medier fordi en succesfuld optræden på sociale medier er en kontinuerlig tilstedeværelse, det tager tid at opbygge tillid.

Online markedsføring

A. Markedsføring via eksponering:

Bannerannoncer

Kataloglistninger

B. Markedsføring via søgemaskiner:

SEO - Søgemaskineoptimering

SEA - Betalte annoncer som Google Adwords

Markedsføring via eksponering ved jeg ikke noget om så den lader jeg ligge.

Markedsføring via søgemaskiner ved jeg derimod en masse om og et meget væsentlige punkt ved denne type markedsføring er at den kan dokumenteres. Der kan indsamles data over selv de mindste detaljer og disse data kan analyseres og udmyntes i dels handlingsplaner, dels i ROI opgørelser.

Markedsføring gennem søgemaskiner bygger på mekanismer som kan måles og langt hen ad vejen justeres. I SEO kan man lave konkurrentanalyser, keywordanalyser, linkanalyser og meget mere og man kan lokalisere de steder hvor en ekstra indsats er påkrævet og man kan prioritere at lave sin indsats der hvor der er mest mulig effekt i forhold til arbejdsindsats.

Markedsføring via søgemaskiner er upersonligt, en virsomhed som arbejder målrettet mod at få topplaceringer i Google, betaler sig til topplaceringer i Google Adwords og på andre måder dominerer vil ikke blive opfattet som påtrængende, tværtimod, vil virksomheden fremstå som relevant fordi Google lægger siden op som det første søgeresultat.

Social markedsføring - personlig markedsføring

Der findes formaliserede former for social markedsføring, home parties for eksempel, men de folk som kommer er klar over at værten vil sælge dem noget, rollerne er defineret og alle parter har accepteret at det er sådan.

I andre sociale relationer er rollerne ikke defineret som sælger eller køber, men som kollega, ven, nabo, klubkammerat, eller lign. Disse typer sociale sammenhænge udelukker ikke handel, men ingen af parterne har med køb og salg at gøre som primært mål, hvilket det jo har mellem sælger og køber.

Deltagelse på sociale medier kan, også for virksomheder, give en større kendskabsgrad, den kan give tillid, skabe fællessab, opbygge loyalitet og lignende sociale værdier og at disse så giver sig udslag i større salg, betyder at deltagelse på sociale medier spiller en rolle og denne rolle bliver vigtigere og vigtigere.

Du kan ikke finde kunden. Du kan gøre dig lækker, men det er kunden der finder dig.

Deltagelse på sociale medier er en investering.

Alle kommentarer er meget velkomne, jeg synes det er et rigtig spændende emne.

Relaterede artikler: