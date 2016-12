Kontekst i annoncering

Emne-tags: marketing, kontekst Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Hvordan skaber man en kontekst som motiverer brugerne til at synes om ens annoncering? Jeg mener, folk sidder nu en gang der hvor de sidder, lyde på websites er irriterende, dufte kan ikke formidles ligesom folks stemning ikke kan aflæses (men nok påvirkes). Der er så kun skærmbilledet tilbage. Foto credits Sociale medier skaber kontekst, det samme gør webdesign, overkrifter m.v. men derfra og så til at have "kontrol" over den kontekst hvori folk modtager budskabet i er der langt. Sociale medier er dog der hvor man kommer nærmest. Krig, fred og kontekst At kontekst betyder noget oplevede jeg tilbage i 1995 hvor der var krig i Bosnien. Jeg sad sammen med nogle serbiske venner i Beograd i tiden lige før Milosevic skulle skrive under på fredsaftalen. Først var konteksten "det serbiske folk" og meningerne var entydigt at Milosevic absolut ikke måtte skrive under og lade de bosniske serbere i stikken. 10 minutter efter var konteksten at "med en fredsaftale ville Serbien komme nærmere EU og økonomisk velstand" og her var der ubetinget enighed om at Milosevic skulle skrive under og de bosniske serbere selv var ude om al den ballade de lavede. Folk er blinde for reklamer ude af kontekst På traditionelle websider er folk bannerblinde, på sociale medier ser det anderledes ud, specielt blandt unge mennesker. De ser reklamerne men 81% mener at de er irrelevante og er derfor ikke motiverede for at klikke. På TV kan man allerede spole forbi reklamer og derfor er svaret på hvordan disse så skal placeres, product placement. Jeg mener at det er noget af det samme der bliver fremtiden indenfor online marketing. Ford Motor Company strategi på Twitter Et godt eksempel er Ford Motor Company, hvor social media guru'en Scott Monty er leder af Fords social media. Scott Monty siger i et interview at Ford er "not interested in advertising on social networks. We're interested in getting in there and interacting with people." hvilket bl.a. afspejles i deres strategi på Twitter hvor de har ikke mindre end 8 konti: Ford

FordCustService

FordDriveOne

FordDriveGreen

FordTrucks

FordMustang

FordRacing

FordRacingNWide Dette sætter Ford i stand til at bruge den rette profil i den rigtige kontekst. Facebook Annoncer og Google Adwords Facebook og Google sidder i dag på de to største annonceringsplatforme. Google med adwords, som trigges af hvad folk søger på og Facebook med annoncer som annoncøren kan målrette ned til mindste detalje. Google har fordel af at fange folk i en situation hvor deres tanker går i retning af det der vises i annoncerne, folk som klikker på Google Adwords annoncer er interesserede i emnet for annoncen. Facebook annoncer har fordel af at være rettet direkte mod læserens profil, f.eks. vil en mand i et forhold på 48, som er interesseret i sport og spiller fodbold få tilbudt fodboldstøvler eller happy hour på den lokale sportscafé. Det er ikke lykkedes mig at finde nogle undersøgelser, som viser hvad der virker bedst, men mine egne erfaringer med de to typer annoncering viser at Google annoncer virker bedst. Dette skyldes at de fanger folk i et bestemt state of mind, altså i en situation hvor konteksten så at sige ligger inde i folks hoveder, hvor konteksten i Facebooks annoncer ligger i ydre forhold som nok passer på den pågældende person, men ikke fanger personen i det rette øjeblik. Facebook udvikler sig i retning af Google Adwords ved at inddrage statusopdateringer, kommentarer og "kan lide dette" når der skal vises annoncer. Kontekst som mantra i annoncering Der vil givetvis blive udviklet nye måder til dels at aflæse, dels at skabe kontekst i forbindelse med markedsføring. Aflæsning og aktion på en given kontekst ses meget tydeligt på Google Adwords og er godt på vej på Facebook, ligesom product placement i TV og film vinder frem. Trykte medier tiltrækker naturligt nok annoncører som kan placere deres annoncer i den rette kontekst og skydning med spredhagl vil stille og roligt forsvinde. Det bliver rigtig interessant at se hvad er sker indenfor det felt hvor det hander om at skabe en kontekst, som er "dikteret" af annoncørerne og har du et bud på hvad det kan være må du endelig skrive en kommentar!