Kan man måle ROI på sociale medier?

I følge Investopedia betyder ROI: Return On Investment, og der er tale om penge.

Derfor må ROI på social media marketing også kunne måles i penge, ellers giver det ingen mening at tale om ROI i forbindelse med sociale medier.

Derimod mener jeg godt at man kan skelne mellem ROI og værdi, hvor ROI er udtryk for hvordan en given kampagne eller indsats økonomisk præsterer, mens værdi måles i andre værdier som f.eks. loyalitet, attitude (positiv omtale), o.s.v. Værdier kan ikke direkte måles som ROI, men hvis vi vender det om, så ville ROI i mange tilfælde kunne måles, hvis indsatsen ikke havde givet værdi, nemlig som forskellen på ROI hvis man gør noget for at øge værdien, og ROI hvis man ikke gør noget. ROI her er altså ikke målbart, da vi ikke ved hvordan resultatet ville have været uden en aktiv indsats indenfor værdiskabelse, bortset fra at hvis alt andet er lige kan der faktisk måles ROI, alt andet er dog meget sjældent lige.

Som udgangspunkt er det altså meget svært at måle ROI på sociale medier, og derfor tilsvarende svært at få budget til at bruge sociale medier i markedsføring af en virksomhed. Dette mener jeg er synd, da de værdier der kan tilføres virksomheden kan være mål i sig selv, mål som lettere og mere effektivt kan nåes ved at bruge sociale medier. Mange af de værdier som kan opbygges er som oftest en del af kriterierne for succes på sociale medier

Hvilke værdier kan måles på sociale medier?

Trafik fra Twitter, Facebook, m.v. til egen hjemmeside kan måles og på din egen side kan du måle om trafikken fra sociale medier udmynter sig i MWA (Most Wanted Action), altså køb, bestillinger, tilmelding til nyhedsbrev, etc. Disse målinger kan alle foretages med Google Analytics

Du har altså mulighed for at se dels hvor mange flere besøgende dit website får og om disse besøgende er noget værd for forretningen. Her kan både værdi og ROI måles, da du også kan opsætte værdier i kroner og øre på salg, leads, m.v.

En anden type værdi, affødt af øget trafik, kan være links, som heller ikke kan måles som ROI, men som de færreste er i tvivl om har stor værdi i SEO.

Omtale på sociale medier kan overvåges og du kan pleje dit firmas image via sociale medier. Dette er en værdi, men kan ikke måles som ROI. Med overvågning af sociale medier (alt lige fra blogposts og kommentarer til nævnelse på Twitter eller Facebook) kan du dels være med til at pleje en god stemning dels være med til at få vendt en dårlig stemning til en god. Overvågning og ageren på sociale medier, kan sidestilles med traditionel medieovervågning og PR, det er blot lettere selv at følge med.

Du kan bruge følgende gratis tjenester til at overvåge dit firmanavn, dit navn, produktnavne, m.v.:

Loyalitetsskabende tiltag på sociale medier er i høj grad også med til at skabe værdi for et firma. Af loyalitetsskabende tiltag kan være kundesupport, special tilbud og generel dialog.

Kundesupport vil oftest kunne måles både som en værdi som skaber goodwill omkring et firma og også som ROI, idét kundesupport via f.eks. Twitter oftest vil kunne ses som en besparelse i supportafdelingen. Eks: Frank Eliason fra Comcast: comcastcares

Specialtilbud via Twitter skaber også loyalitet og Dell har bevist at det også kan ses på bundlinien, så her kan der faktisk også måles ROI.

Generel dialog skal have et mål og du skal have en strategi for hvordan du vil kommunikere med brugerne, ud over ovenstående emner (support og tilbud). Generel dialog kan ikke måles som ROI og kan hurtigt blive en tidsrøver og dermed indikere at det det er en dårlig forretning, men også her beviser f.eks. Starbucks at der kan være en mening med galskaben, den er dog nøje planlagt. Værdien af Starbucks kommunikation er klart loyalitetsskabende og vil også have en vis branding værdi.

Kan du få noget ud af markedsføring på sociale medier?

Det er langt fra sikkert. Der er gode eksempler fra USA på at f.eks. pizzarier og drive in caféer har haft succes, der er sikkert mange flere eksempler end jeg har styr på, men det kommer dels an på hvilken type virksomhed du driver og hvor meget tid du har til at kommunikere.

Min-mave.dk er et godt eksempel på en blog, som har udviklet sig til et af de mest besøgte websteder i Danmark fordi Birgit (@min-mave) har givet sig tid til at svare på spørgsmål og været venlig og imødekommende. Succes på Facebook og Twitter mangler stadig gode overbevisende eksempler fra Danmark, så noget tyder på at størrelsen af et firma også spiller ind. Jeg er dog ikke i tvivl om at mange flere virksomheder kunne benytte sig af sociale medier også selv om de må nøjes med at måle værdi og ikke kan få alt serveret som ROI.

Har du gode eksempler på social media markedsføring, eller har du kommentarer til artiklen må du meget gerne smide en kommentar nedenfor.

Gode artikler om ROI og sociale medier: