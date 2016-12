Danske Blogs om Online Marketing

Din e-mail skal indeholde følgende oplysninger:

1. Blog navn 2. Blog URL 3. Dit navn 4. Primært emne for bloggen (SEO, sociale medier, konverteringsoptimering, etc.) 5. Beskrivelse af bloggen og evt. din karriere og indfaldsvinkel til at skrive og vedligeholde bloggen, MINIMUM 150 ord. 6. Sociale medier Google+ (hvis du vil) Facebook (hvis du vil) LinkedIn (hvis du vil) Twitter (hvis du vil) Andre sociale profiler (hvis du vil)

1-5 er obligatoriske.

Som du kan se af nedenstående er formatet for oversigten over online marketing blogs ændret og din blog vil blive tjekket manuelt og opsat i samme format.

Online marketing ressourcer på dansk SMM Social Media Marketing Twitter | LinkedIn Peter Ulstrup Hansen, personlige profiler: G+

Primært emne: Markedsføring på sociale medier

Beskrivelse: Bloggen startede i april 2009 som fordi jeg på det tidspunkt blev opmærksom på mulighederne ved SMM. Bloggen har i dag mere end 160 artikler og boganmeldelser, alle omhandlende forskellige aspekter af sociale medier, lige fra Netnography over Online Reputation Management til SEO og samspillet mellem search and social.

Digital tilstedeværelse har gennem de sidste mange år været en af mine kæpheste og det er et emne jeg stadig vender tilbage til på smm.dk. Markedsføring og digital tilstedeværelse giver de bedste resultater fordi der bliver satset på en bred palet af platforme samtidig med at analyseresultater og tracking data kan samkøres sådan at der opnås maksimal indsigt i forhold til arbejdsindsatsen.

Der er i skrivende stund omkring 20 anmeldelser af bøger om online markedsføring og sociale medier. Nogle af anmeldelserne har nogle dage på bagen, til gengæld er de i dag klassikere indenfor faget, i flæng kan nævnes; Groundswell, Twitterville, Opimize og Trust Agents.

Firmasider på sociale medier:

SMM Google+ Firmaside: Google+ SMM Faceobook Firmaside: Facebook



Seonaut SEO Twitter | LinkedIn Peter Ulstrup Hansen, personlige profiler: G+

Primært emne: SEO

Beskrivelse: SEO og relaterede digitale marketing tiltag har som primært formål at skab overskud for den forretning, der ligger bag websitet. En del artikler er centreret omkring dette emne, som omfatter måling af SEO, måling af omsætning og en kontinuerlig dialog omkring hvilke optimeringstiltag der skal foretages på et givent tidspunkt.

En stor del af SEO består af målinger, analyser og tolkning af resultaterne og derfor er også disse emner repræsenteret med grundige beskrivelser af hvordan man laver søgeordsanalyser, link building, m.v.

Online Reputation Management (ORM) er et andet meget spændende aspekt af SEO, hvor search reputation i meget høj grad bygger på SEO teknikker og metoder. Foreløbig er det kun blevet til en enkelt artikel om Radian6, men flere følger.

Firmasider på sociale medier:

Seonaut SEO Google+ Firmaside: Google+ Seonaut SEO Facebook Firmaside: Facebook Seonaut SEO LinkedIn Firmaside: LinkedIn Seonaut SEO Twitter Firmaprofil: Twitter



