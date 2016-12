Bliv gæsteblogger - kommentarspammer

Spam kommentarer på smm.dk



Spam kommentarer kan være ok, hvis det der skrives er faktuelt korrekt, passer til emnet for den blogpost der sendes spamkommentarer til og at kommentaren er på mere end 250 ord.



På den måde får bloggen indhold og liv, og du får et link uden nofollow. Kommentarspam som ikke overholder dette bliver markeret som spam og rapporteret til Akismet.



De spamkommentarer som ikke er slettet (endnu) er meget korte, er en sludder for en sladder og mangler totalt sammenhæng mellem indhold og URL i profil. De fleste har dog lært kun at indsætte et navn i profilen.



Hver gang jeg rydder op, har du spildt dit arbejde og den positive linkudvikling vendes til en negativ, så bliv gæsteblogger i stedet. En god artikel får et link.



Bliv gæsteblogger på SMM.dk - det kan bedre betale sig end at lave kommentarspam, som bliver slettet på et tidspunkt alligevel.



Peter