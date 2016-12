Få brugerne til at elske dine annoncer

Kontekst i online markedsføring

Denne, post nummer 100 på SMM, skal omhandle min kæphest, kontekst. Kontekst, omstændigheder, sammenhæng eller hvad det nu kaldes, er både det vigtigste og det mest oversete element i social media og online markedsføring. Konteksten bestemmer hvordan et budskab ses og læses. Læg mærke til at begge nedenstående "annoncer" fremhæver noget positivt.

Annonceeksempel 1:

New York, med skyskrabere, Yellow Caps, liv døgnet rundt, deli's og gader og pladser vi alle kender fordi en af vores ynglingsfilm er optaget i New York. Museum of Modern Art, Guggenheim, Metropolitan, Yankees Stadium, Coney Island, ja, New York har det hele! Se amatør baseball og spis picknic i Central Park, spadser over Brooklyn Bridge og nyd en steak i en af New Yorks gode og billige restauranter. New York, med skyskrabere, Yellow Caps, liv døgnet rundt, deli's og gader og pladser vi alle kender fordi en af vores ynglingsfilm er optaget i New York. Museum of Modern Art, Guggenheim, Metropolitan, Yankees Stadium, Coney Island, ja, New York har det hele! Se amatør baseball og spis picknic i Central Park, spadser over Brooklyn Bridge og nyd en steak i en af New Yorks gode og billige restauranter.

7 dage 6 nætter på 4 stjernet hotel, direkte fly fra Kastrup, kr. 4.699,-

Annonceeksempel 2:

New Yorks undergrundsbane er de senere år blevet mere sikker, men man bør holde sig fra visse stationer efter kl. 20. Antallet af tiggere og hjemløse er faldende i de fleste bydele og specielt Brooklyn har oplevet en genfødsel til New Yorks undergrundsbane er de senere år blevet mere sikker, men man bør holde sig fra visse stationer efter kl. 20. Antallet af tiggere og hjemløse er faldende i de fleste bydele og specielt Brooklyn har oplevet en genfødsel til

anarkistisk højborg med gode musiksteder. Manhattens South East Side er ligeledes bleve mere fredelig og her findes nogle af de bedste etniske restauranter i New York.

7 dage 6 nætter på 4 stjernet hotel, direkte fly fra Kastrup, kr. 4.699,-

Er 4.699,- kroner billigt?

Det afhænger af hvad man får. Desværre er jeg ikke nogen god prosaforfatter, men eksemplerne burde være tydelige, få en uge i drømmeland for 4.699,- eller få en uge omgivet af banditter og utryghed for 4.699,-. For en uge i drømmeland (kedeligt og borgeligt) er det billigt, for en uge i udfordrnde (og utrygge) omgivelser er det dyrt, afhængigt af hvad du vil have. Virkeligheden er dog ikke så sort / hvid og derfor er der plads til spidsfindigheder, vildledninger og andre gode tricks, når der skal skabes en kontekst.

kontekst og kognition

Annonce nummer 2 ville nok virke bedst i miljøet omkring Ungdomshuset, mens annonce nummer 1 nok vil have størst gennemslagskraft i den brede befolkning. Begge annoncer kan forfines, med en fokuseret indsats på målgruppe og medie kan

annoncen til Facebook, piger mellem 18 og 24 år forsynes med shopping og musical, mens mænd mellem 45 og 50 med mine præferencer ville begejstres over en opera af Puccini eller en koncert med Bonnie "Prince" Billy samt en lækker 3 retters

middag eller en udstilling med Gerhard Richter på MoMa og en koncert med Ralph Stanley. Mulighederne er mange og de udnyttes for lidt. Annonceudformninger er ikke tilfældige, det jeg mener er at mulighederne for at skabe kontekst udnyttes

for lidt online, i hvert fald så vidt jeg ved.

Storytelling

Lugte kan ikke formidles, lyde (musik) rammer ofte forkert (lyden, lydstyrken, konteksten), film og Flash virker som overvældende og derfor ofte frastødende elementer og så er der kun teksten tilbage.

DSB's Harry er et godt eksempel på storytelling som kontekst for et (reklame) budskab. Ingen er vel længere i tvivl om at et S-tog, et Inter City tog eller et kollektivt transportmiddel forurener mindre end Harry og hans Ford Taunus, eller at

Harry spilder tiden i kø på motorvejen mens toget bare suser forbi.

På nettet, på vores landing page, på vores annoncetekst, er vi ikke så heldige at have lyd og levende billeder til rådighed, derfor er både historien og måden den bliver fortalt på vores vigtigste virkemidler.

State of Mind

Kontekst er det vigtigste element i skabelsen af en bestemt state of mind, en sindstilstand kan man måske kalde det, eller i hvert fald en stemning. Google Adwords lukrerer på at brugeren er i en bestemt stemning, er motiveret for at vide mere om et emne, enten for at købe eller bare vide.

State of Mind kan på dansk bedst beskrives som humør eller stemning med de lyster og aversioner der ligger i en given følelse. Du finder næppe reklamer for kondomer i før en seriøs film om incest (Kunsten at Græde i Kor, f.eks.) mens kondomreklamer vil være passende før en ungdomsfilm om det første kys. State of Mind er afgørende for om en besøgende på et website handler som man gerne vil have hende til.

Augmented Reality

Smart Phones og lignende mobile enheder med GPS og kamera giver mulighed for augmentet reality (AR), hvor de fysiske rammer, lokaliteten, danner rammerne og dermed skaber en kontekst hvor det er muligt at udarbejde et budskab for de

informationer der vises, uanset om disse blot er en beskrivelse af en bygning eller et torv, eller om der også lige tilføjes en god sandwich bar i nærheden.

Jeg tror at reklamer i AR bliver meget almindelige, i hvilket omfang de vil blive accepteret af brugerne vil være afhængigt af applikationens brugbarhed, f.eks. kunne man godt forestille sig en gratis GPS til bilen, der ud over at vise vej også gør opmærksom på at der i næste by ligger en "sponsor" tankstation.

Google Adwords

Google adwords er et ekstremt succesfuldt annoncekoncept, fordi annoncerne sættes ind i en kontekst, bestemt af søgeordet eller søgefrasen. Google eksperimenterer løbende med Adwords forsøger at forfine annoncevisningen så både annoncør og den som klikker på annoncen for mest muligt ud af det.

Facebook Ads

Facebook ads ligner på mange måder Google Adwords, men kriterierne for skabelsen af kontekst er anderledes. Hvor Google Adwords vises på basis af søgninger eller indhold på siden (adsense), kan man opsætte kriterier for hvem som skal se Facebook annoncerne. Kriterierne kan være køn, alder, uddannelse, interesser og alle andre oplysninger folk giver (og som Facebook kan uddrage).

Markedsføring på Twitter

Annoncering og direkte salg på Twitter er iflølge alt hvad jeg har læst umuligt. Hvad der derimod er muligt er monitorering og reaktion. Virksomheder som følger med på Twitter og reagere når der opstår et behov de kan dække eller forklarer hvorfor noget er gået galt.

Product placement og YouTube

Product placement findes i stort omfang i film og har gjort det i rigtig mange år og fænomenet vil vinde frem på YouTube også, ikke bare i deciderede kampagner som f.eks. Blendtech , men i film som ligner amatørfilm, men er planlagte til at blive virale.

Kontekst og indhold

Kontekst er de "tricks" du kan bruge til at fremhæve indholdet og give dette en drejning henimod den state of mind du gerne vil have budskabet skal opfattes i. Teknisk er kontekst overskrifter, billeder, font, farver og alt det som omkranser budskabet.

Konteks kan også være formen et budskab serveres på, tænk på politiske taler, "sandheden er at..." o.s.v. Her foregår en kort storytelling inden der svares på et spørgsmål eller inden et budskab fremsættes. Stadig danner formen en ramme om det der siges. I det virkelige liv er kropssprog en kontekst, mimik og toneleje er kontekst og jeg mener det er vigtigt at have disse aspekter med online også i så stort omfang som muligt.

Få brugerne til at elske dine annoncer

Annoncerer der hvor dine potentielle kunder er på hjemmebane - Husk at mediet er en del af meddelelsen

Målret dine annoncer så snævet som muligt - kvinder / mænd, aldersgrupper, interesser, m.v. (kan især bruges i Facebook annoncer).

Brug trigger words i dine annoncer - afhængigt af målgruppe kan dine annoncer dufte af blomster eller motorolje.

Skab stemninger i dine annoncer - Hvor er det trist, støt Haiti, hvor er det fedt, køb en energidrik...

Skab følelser i dine annoncer - Er produktet miljørigtigt eller økologisk, eller på anden måde værd at elske, så sig det

Giv noget ekstra til brugerne - 30 dages returret, gratis fragt, etc.

Ved at sende signaler ud over det egentlige indhold af dit budskab kan du påvirke modtagelsen af budskabet, dygtige marketingfolk kan få folk til alt, mere eller mindre, og det gør de i høj grad ved at skabe den kontekst omkring budskabet, som de ved vil få modtageren til at reagere på en bestemt måde.

Som nævt i indledningen er kontekst en af mine kæpheste og jeg håber du vil give dig tid til at kommentere denne artikel, meget gerne med eksempler på god brug af kontekst i annoncer.