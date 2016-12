Få gode råd før du køber

Emne-tags: marketing, community building Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Kmart og Sears har netop lanceret nye communities hvor brugerne kan diskutere varer og fortælle om gode og dårlige oplevelser, modigt! Det kan vise sig at være alletiders idé eller det kan være vejen mod afgrunden, jeg tror faktisk mest på det første. Så vidt jeg ved har både Kmart og Sears et rimeligt omdømme blandt forbrugerne, vi taler ikke WallMart her, men det er alligevel noget af en chance at tage. Jeg synes det er modigt og håber det bliver belønnet. Rob Harles, vicedirektør i Sears Communications begrunder initiativet med at folk ikke altid ønsker at købe, nogle gange vil de bare være med i fællesskabet og snakker om varer de kan købe eller har købt. Min mening er at det er lige præcis sådan sociale medier skal bruges, her er set bort fra kortsigtede mål om salg og vægten er lagt på oplysning og bruger medbestemmelse. Rob Harles fortsætter: "Hos Sears tror vi på at det at engagere kunderne og forsyne dem med værktøjer som kan hjælpe dem til at tage de rigtige beslutninger i købsprocessen er vejen frem", det er store tanker ført ud i livet. Engagement og involvering af brugere og kunder er uundgåeligt i fremtidig markedsføring, som bliver mere og mere dialogorienteret, her er tale om to eller flervejs kommunikation samt øget funktionalitet muliggjort af ny teknologi. De informationer Sears og Kmart kan samle ved dette initiativ vil også være uvurderlige for virksomheden. Dette er minusset for forbrugeren, plusset er større medbestemmelse på fremtidig produktudformning.