Er social marketing en selvmodsigelse?

Ender Facebook som en lang række online Tupperware parties? Næppe, det er absolut ikke alle forsøg på social marketing som går godt, og det skyldes at brugerne af sociale medier langt hen ad vejen lægger vægten på social, og de sociale mediers oprindelige idéer, end på marketing, som virker forstyrrende på webbet generelt og på sociale medier i særdeleshed.

Et helt nyt eksempel på social marketing som er gået galt er den ellers både succesrige og populære Starbucks Coffee, som opsatte plakater i 6 større byer i USA og opfordrede folk til at lægge billeder ud på Twitter, hvor de er fotograferet foran en sådan plakat. Starbucks fik sig en slem overraskelse: Anti-Starbucks filmmakers hijack the coffee company’s own Twitter marketing campaign.

Dette eksempel er blot et indlæg i debatten om hvorvidt social marketing er selvmodsigende, men det viser at virksomheder og brands ikke har kontrol over de sociale medier, hvilket er karakteristisk for sociale medier, og en forudsætning for at de kan fungere som de gør. En virksomhed som forsøger at tage kontrol med et social medier vil tabe og gå fra slagmarken med skrammer.

På sociale medier er det brugerne der bestemmer

Når jeg spørger om social marketing er en selvmodsigelse, er det ud fra betragtningen af at social (forstået som andet end decideret handel) ikke kan forenes med marketing. Hvis en af dine venner hele tiden prøver at sælge dig noget vil du blivet træt af det og se mindre til hende, med andre ord, du vil un-follow'e hende. Omvendt, hvis en forretningsforbindelse bliver for personlig, vil du i langt de fleste tilfælde trække dig og måske helt undlade at lave forretning med ham. Det samme gør sig gældende på sociale medier. Direkte marketing er døden for en social profil.

Branding og opbygning af respekt

Social marketing kan i visse tilfælde forenes, nemlig når der er tale om at markedsføre sig selv, en hobby eller en idé. Når jeg skriver masser af artikler om social media marketing er det (forhåbentlig) med til at give mig credit indenfor dette felt, præcis som når Mikkel deMib skriver om SEO eller Martin Thorborg snakker iværksætteri.

Er der tale om en hobby, findes der på sociale medier masser af fæller, som vil være interesserede i nyt om hobbyen og i at diskutere forskellige aspekter af hobbyen, her vil være rig lejlighed til at opbygge et netværk af ligesindede og her vil også være mulighed for at virksomheder kan blande sig, hvis de er åbne og ærlige om hvem de er.

Har du en sag du vil markedsføre på sociale medier, er min holdning at det er op ad bakke, det er ligeved at det nærmer sig et Sisyfos arbejde. Formidling af politiske sager, religioner, m.v. tror jeg ikke på. De eneste som gider høre på agitatorer er dem som i forvejen er tilhængere og så er der jo ikke så meget at markedsføre.

Er social marketing en selvmodsigelse?

Som beskrevet ovenfor mener jeg det afhænger af målet, som IKKE helliger midlet. Enig eller hvad?