Den sorte hund og bedstefars gamle T-shirts

Kategori: Kommentarer: 2 Dato: 21-10-2014Kategori: SMM

Emne-tags: kognitiv terapi Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: depression Tweet Den Sorte Hund

Churchil kaldte sin depression "Den Sorte Hund". Udtrykket er godt fordi den sorte hund sidder på dig og forhindrer al aktivitet, faktisk er hunden så tung i perioder, at det ville være bedre at dø.



Min depression førte mig ned i et sort hul og det var først på hospitalet jeg igen begyndte at kunne se lys. Jeg spiser anti-depressiv medicin og går i professionel behandling med kognitiv terapi, så nu er der så at sige jævndøgn, og jeg kan igen foretage mig ting, som f.eks. denne artikel eller mit lille projekt med at lave en t-shirt shop.



Jeg var indlagt i 6 uger men var stort set ude af stand til at foretage mig noget, jeg fik angst blot ved tanken om at skulle på gaden, jeg måtte, og må stadig, kæmpe med social angst, manglende appetit, glæde og lyst til noget.



Kognitiv terapi

Kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi har hjulpet utrolig meget. Dybest set handler det om at ændre tankerne så disse ikke sætter negative følelser i gang og ikke påvirker kroppen med spændinger, hyperventilation, og andre stress symptomer.



De handlinger jeg kan foretage, som skulle påvirke denne proces positivt, er handlinger jeg før har følt glæde ved, så jeg har tvunget mig selv til at spille guitar, til at gå ture, til at lave mad og ikke mindst til at skrive og lave research indenfor mit fag, digital marketing.



En af de ting jeg nyder, er at kigge på gamle billeder, en anden er at kigge på gamle t-shirts, som jeg har samlet gennem de sidste 20 år. Alle T-shirts har en historie og disse positive tanker påvirker helbredet i den rigtige retning.



Bedstefars gamle T-shirts

Her opstod idéen til min fiktive T-shirt butik



De gamle T-shirts vækker positive tanker.

Standard opsætning af hjemmesiden er noget jeg tidligere synes var sjovt.

Jeg træner mit fag med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ingen stress.

Kan planlægges så der "arbejdes" og holdes pauser.

Jeg tager selv billeder af mine t-shirts, så der er også praktisk aktivitet.

Jeg kan være virtuel social, hvilket er en begyndelse på at være det IRL også.

Depression og tabu

Jeg er ved at komme mig og selvom et halvt år lyder af lang tid, er det faktisk relativt hurtigt.



Jeg tror at min åbenhed omkring sygdommen har været medvirkende til at jeg i dag har det så godt at jeg kan skrive dette. Mine omgivelser har været søde og forstående, min arbejdsplads betalte de første 10 timer hos privat psykolog og selvom jeg stort set ikke ser nogle venner eller familie har jeg ikke mistet kontakten.



De forstår og det håber jeg du kan tage med dig hvis du eller nogen i din nærhed skulle blive ramt af den sorte hund. Churchil kaldte sin depression "Den Sorte Hund". Udtrykket er godt fordi den sorte hund sidder på dig og forhindrer al aktivitet, faktisk er hunden så tung i perioder, at det ville være bedre at dø.Min depression førte mig ned i et sort hul og det var først på hospitalet jeg igen begyndte at kunne se lys. Jeg spiser anti-depressiv medicin og går i professionel behandling med kognitiv terapi, så nu er der så at sige jævndøgn, og jeg kan igen foretage mig ting, som f.eks. denne artikel eller mit lille projekt med at lave en t-shirt shop.Jeg var indlagt i 6 uger men var stort set ude af stand til at foretage mig noget, jeg fik angst blot ved tanken om at skulle på gaden, jeg måtte, og må stadig, kæmpe med social angst, manglende appetit, glæde og lyst til noget.Kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi har hjulpet utrolig meget. Dybest set handler det om at ændre tankerne så disse ikke sætter negative følelser i gang og ikke påvirker kroppen med spændinger, hyperventilation, og andre stress symptomer.De handlinger jeg kan foretage, som skulle påvirke denne proces positivt, er handlinger jeg før har følt glæde ved, så jeg har tvunget mig selv til at spille guitar, til at gå ture, til at lave mad og ikke mindst til at skrive og lave research indenfor mit fag, digital marketing.En af de ting jeg nyder, er at kigge på gamle billeder, en anden er at kigge på gamle t-shirts, som jeg har samlet gennem de sidste 20 år. Alle T-shirts har en historie og disse positive tanker påvirker helbredet i den rigtige retning.Her opstod idéen til min fiktive T-shirt butik Grandpa's T-shirts som har disse terapeutiske fordele:Jeg er ved at komme mig og selvom et halvt år lyder af lang tid, er det faktisk relativt hurtigt.Jeg tror at min åbenhed omkring sygdommen har været medvirkende til at jeg i dag har det så godt at jeg kan skrive dette. Mine omgivelser har været søde og forstående, min arbejdsplads betalte de første 10 timer hos privat psykolog og selvom jeg stort set ikke ser nogle venner eller familie har jeg ikke mistet kontakten.De forstår og det håber jeg du kan tage med dig hvis du eller nogen i din nærhed skulle blive ramt af den sorte hund.