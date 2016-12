Brug af sociale medier blandt marketingfolk

En ny amerikansk undersøgelse lavet af Michael Stelzner og sponseret af Social Media Success Summit 2009 viser at de mest populære sociale medier blandt marketingfolk er Twitter, blogs, LinkedIn og Facebook, i den rækkefølge.

Undersøgelsens formål var at afdække hvordan marketingfolk bruger sociale medier til at promovere deres firma. Undersøgelsen inkluderede en analyse af ca 700 åbne svar på hvad marketingfolk mener er de tre vigtigste spørgsmål i forbindelse med social media marketing:

Hvilke taktikker er bedst?

Hvordan måles effektiviteten af social media marketing?

Hvor og hvordan kommer man i gang?

Undersøgelsen viste at mellem 81 % (ansatte) og 90 % (ejere) er begyndt at benytte sociale medier i markedsføringen. 72 % tilkendegav at de lige var begyndt og de fleste havde under 2 måneders erfaring. Den største aldersgruppe var folk mellem 30 og 39 år.

Tidforbrug

64 % af de adspurgte bruger sociale medier mere end 5 timer om ugen, heraf 30 % i mere end 10 timer og 9,6 % bruger mere end 20 timer ugentligt på sociale medier. Undersøgelsen viste at der er en direkte sammenhæng mellem hvor lang tid der bruges og hvor længe man har været i gang med smm. Nye brugere af sociale medier bruger i gennemsnit 2 timer om ugen, efter et par måneders forbrug er snittet 10 timer og for erfarne brugere er snittet lidt over 20 timer om ugen.

Andre interessante fund var at ansatte er dobbelt så tilbøjelige til at bruge 20 timer ugen mod virksomhedsejerne som ikke var villige til at bruge så megen tid. Den fordelt på alder er tilbøjeligheden til at bruge mere end 10 timer ugentligt således: 30-39 (44,8 %), 20-29 (40,3 %) og de 50-59 årige hvor 38,7 % var indstillet på at bruge mere end 10 timer ugentligt.

Sociale medier giver synlighed

På spørgsmålet om den største fordel ved at bruge sociale media marketing var det mest populære svar at det giver synlighed og 81 % mente at deres arbejde med smm har båret frugt med større synlighed og større genkendelighedsværdi for deres firma. Forbedring af trafikken til hjemmesiden og opbygning af marketing information kommer ind på anden og trediepladsen, mens opbygning af netværk kommer ind på fjerdepladsen. Det er interessant at dette, omdrejningspunkt for sociale medier ligger så langt nede på listen, det tyder på at mange ikke helt har forstået hvilke muligheder der ligger i networking i sociale medier.

Bedre placeringer i søgemaskinerne blev af 80 % angivet som en god sidegevinst. Omkring 50 % tilskriver smm flere leads og omkring 33 % har haft lettere ved at lukke aftaler. Derudover nævnes det at mange mener at smm er billigere end mange andre typer marketing.

Twitter, blogs, LinkedIn og Facebook

Twitter, blogs, LinkedIn og Facebook i den rækkefølge er en klart førende kvartet. Nogle nøgletal fra undersøgelsen er: