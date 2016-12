Beskyt dit navn på sociale medier

Emne-tags: smm, reputation management Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: knowem Tweet KnowEm.com er en ny tjeneste som tilbyder at beskytte dit brugernavn på sociale medier. KnowEm er en videreudvikling af CheckUsernames.com, hvor du kan registrere dit navn og mod betaling få det beskyttet så andre ikke napper det. Selv store firmaer som Google, Pepse, Microsoft og Citigroup har ikke registreret deres navn så det ikke bliver misbrugt i sociale medier. De har selvfølgelig på penge og advokater til at få de fleste til at bakke ud, men alligevel.

KnowEm er grundlagt af Michael Streko og Berry Wise , som begge er spændende navne i social media verdenen. Tjek dit navn på 120 social media sites På knowem.com kan du tjekke om dit navn er ledig på ikke færre end 120 sociale tjenester, herunder både de kendte som blogger, linkedin og myspace, men også på en lang række mindre kendte sites. Denne del er gratis, ligesom det er gratis at registrere sig. Beskyt dit navn på 120 social media sites For $65 i opstart og $10 om måneden kan KnowEm overvåge og beskytte dit navn på alle disse sociale medier. Beskyt dit brand på en let og overskuelig måde til en pris som for de fleste er overkommelig. Beskyttelsen består i at KnowEm automatisk registrerer dit navn på alle disse 120 sites og de $10 om måneden dækker registrering i nye sociale medier som dukker op. Dette børe være en del at alle store brands reputation management strategi.