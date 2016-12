Ny energi og nye spændende tiltag i 2015

Den bedste kur mod tømmermænd er et rundstykke med sildesalat og en Bloody Mary. Simpelt og effektivt. Hvis du vil undgå, eller i hvert fald formindske tømmermændene næste gang, så spis en teske fuld salt og drik så meget vand som muligt inden du går i dørken.

Har du ikke lige sildesalat, vodka, tomatjuice, worchestersauce, tabasco eller rundstykker klar, kan en kold guldøl eller to også gøre underværker.

Nyt arbejde og firma 2015

Jeg har glædet mig til at komme i gang med de nye projekter og historien kort, er den at René Madsen fra Online Marketing ringede og spurgte om jeg kunne være interesseret i et samarbejde med Green Click Media og ham når jeg var klar.

Det er jeg nu.



Inden René ringede havde jeg planer om at starte mit eget SEO firma op, og en del af min aftale med Green Click Media er at jeg godt kan have mit eget, i praksis vil alle kunder gå via GCK anyway.

Du finder det nye SEO firma med det spændende navn og flotte logo her

titler og overskrifter, På mit nye website er der også en blog hvor der i skrivende stund findes 4 fantastiske artikler om søgeordsanalyse link building og strukturerede data

Fokus er tilbage på SEO

I min nye stilling skal jeg sammen med René Madsen opbygge en slagkraftig SEO enhed, og jeg mener at René og jeg, med solid opbakning fra Green Click Media, er klar til at tage kampen op, også mod de store i branchen, så pas på derude.

Green Click Media hører til blandt de største og bedste indenfor opsætning og optimering af Google AdWords. Ligeledes er Green Click Media rigtig gode til lokal SEO og markedsføring.

Green Click Media er også sparringspartner for en stor del af Aalborg det Nordjyske erhvervsliv og i den forbindelse er det blevet aktuelt at udvide forretningen til også at indeholde avanceret SEO, hvilket som udgangspunkt vil blive varetaget fra vores nye kontor i Bredgade, København.

Som nævnt har mit nye website og setup med bl.a. en SEO prioriteringsplan været planlagt et stykke tid og nu er det muligt. Det er med stor fornøjelse at jeg har fået det i luften og jeg håber at du kan bruge både nuværende og kommende artikler til at lære mere om SEO. Ring til mig på 3161 4729 hvis du vil købe SEO.

