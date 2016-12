Kan man automatisere på sociale medier?

Kategori: Search and Social Dato: 21-03-2012

Emne-tags: smm, search and social, Automatisering Forfatter: Peter Ulstrup Hansen



Automatisering af social media marketing

Det lyder selvmodsigende at kunne automatisere handlinger foretaget på sociale medier, ikke desto mindre kan det lade sig gøre og det kan også give god mening. Der er naturligvis stor forskel på hvordan automatisering skal laves ud fra både profilen der skal automatiseres og mediet eller kanalen der skal automatiseres til.



Jeg benytter selv automatisering i mit arbejde med online marketing hos



"Overdetheletiden"

"Online" er over hele verden, hele tiden. Har man et budskab der skal ud, f.eks. en ny blogpost, kan denne med fordel tweetes ved launch, men hvad med dem som ikke ser dette tweet, de skal da have en chance mere, så et automatiseret tweet, også kaldet et scheduled tweet, oprettes så det udsendes f.eks. 6 og 10 timer efter launch, med unikke tweet tekster.



Dette ser jeg som både en service overfor folk som følger mig og selvfølgelig også som en mulighed for at nå flest mulige mennesker på Twitter.



Disse tweets kan viderestilles til min Facebook side, som repræsenterer SMM, i modsætning til min private profil, som repræsenterer mennesket bag facaden.



Min private FB profil kan også godt bære en opdatering om den nye blogpost, men her er ingen automatisering mulig, som jeg ser det. Det ville ødelægge min integritet som person på Facebook.



Programmer til automatisering

er mit foretrukne program til automatisering. Hootsuite er fremragende til administration af både få profiler på flere kanaler, og mange profiler på enkelte kanaler, jeg benytter



Scheduled tweets til Hootsuite kan med fordel laves i Excel og bulk uploades, til f.eks. link building Twitter accounts, er dette en god metode.



benytter jeg egentlig til overvågning, fordi Sprout Social kun koster 9 dollar om måneden og fanger alle sociale opdateringer, f.eks. Twitter style retweets, som ikke fanges af Hootsuite. Sprout Social kan også benyttes til scheduled tweets.







er også godt til automatisering, specielt autofollow er fedt, men også scheduled tweets fungerer fint via SocialOomph, man skal bare holde sig fra æ, ø, og å.



Der findes andre og blandt de mest populære findes



Handlingsbestemt automatisering

Hvis jeg retweetes, send et takketweet. Koldt og asocialt? Det er ikke pointen, jeg siger faktisk tak til dem som lægger mærke til mig og mit firma. Handlingsbestemte tweets og Facebook opdateringer er en måde at holde en profil i live på, uden at være på vagt 24/7, tjekkes de sociale konti en 4-5 gange om dagen, skulle det være fint i forhold til at representere en rigtig person.



Det ultimative program til handlingsbestemte automatiserede tweets er



The Daily er også en god måde at automatisere tweets på, opret en "avis" på paper.li, som automatisk henter nyheder fra de Twitter accounts du følger, disse publiceres så dagligt og ofte med mention af nogle af bidragsyderne nævt.



Search and Social I forbindelse med SEO, har disse automatiserede tweets og Facebook page opdateringer også en effekt, som svarer til link building, og her er vi tilbage til rødderne, fordi Google og andre søgemaskiner altid har prøvet at tilfredsstille menneskelige søgninger og vægtet socialt vedtagne regler som grammatik, overskrifter og ikke mindst links. Den naturlige fortsættelse er social mentions i form af tweets, Facebook opdateringer, likes, Google + aktivitet, m.v.



Google plus kan ikke automatiseres (så vidt jeg ved), og da G+ af Google kan samkøres med rigtig mange andre Google konti (gmail, youtube, reader, etc.) vil automatisering ikke være aktuelt lige p.t. selvom tilstedeværelse på Google+ er et krav til alle som mener det alvorligt med online business.



Social automatisering og etik I starten af denne artikel nævnes det selvmodsigende ved automatisering af digital social tilstedeværelse, selvmodsigelsen ligger selvfølgelig i at man til dels lader robotter agere, at man ikke er klar til dialog og at man risikerer at støde folk fra sig. Hertil kan jeg blot sige at det er et faktum at der sker automatisering, det kan i en del tilfælde være til fordel for både udgiver og læser og det kan, brugt rigtigt godt forsvares.



Specielt de mere "professionelle" forslag til automatisering vil nok falde nogle for brystet, ikke desto mindre mener jeg at så længe det virker, er det ok, det er jo frivilligt at følge disse Twitter accounts (og de fleste followers er alligevel robotter).



