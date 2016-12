Årets 10 bedste artikler på SMM

Min blog smm.dk åbnede dørene den 9. April 2009. Gennem disse næsten 10 måneder af 2009 har jeg haft stor fornøjelse af at skrive artikler om sociale medier, nogle om software og gode programmer, andre genfortællinger af andres artikler som jeg synes er for gode til ikke at dele ud af og endelig artikler som er udsprunget af egne erfaringer og en indædt passion. Det er de 10 bedste af sidstnævnte kategori som nævnes nedenfor. God fornøjelse!

Hvordan skaber man en kontekst som motiverer brugerne til at synes om ens annoncering? Jeg mener, folk sidder nu en gang der hvor de sidder, lyde på websites er irriterende, dufte kan ikke formidles ligesom folks stemning ikke kan aflæses (men nok påvirkes). Der er så kun skærmbilledet tilbage.

Kontekst skaber et state of mind hvor dine læsere er mere åbne overfor dit budskab. På nettet skabes konteksten i højere grad af indhold end af indpakning.

I et godt indrettet supermarked er helt op til 85 % af alle køb, impulskøb. Ville det ikke være skønt at kunne præstere samme tal i en online butik? Selvfølgelig ville det det, men i forhold til et supermarked er det noget sværere at guide kunderne til impulsivt at smide flere varer i kurven.

Web 3.0 er godt på vej gennem nye teknologier, tværmedie identiteter, platforme og brugergrænseflader. Web 3.0 er en kultur hvor data flyder frit, bliver struktureret på nye intuitive måder med personlige filtre til at sortere informationer.

Det Semantiske Web (22.05.09)Det semantiske web, eller web 3.0, er karakteriseret ved at der bliver tilføjet en mening som maskinerne kan forstå. Som det er i dag forstår maskinerne syntaks og grammatik, men de har ingen anelse om hvad der egentlig står.

Kan autenciteten bevares når man lader andre tweete, svare på mails, o.s.v.? Social media er på vej til at blive mainstream med deraf følgende skavanker.

Lad os sige det som det er, i sidste ende ønsker du at sælge et eller andet, din service, dine produkter, dig selv eller dit firmas fortræffeligheder. På både websites og sociale medier er den bedste markedsføringsmetode at handle, at gå forrest og gøre det man siger, helst inden man siger det.

Kontekst er i følge Den Store Danske en sproglig sammenhæng, som et ord eller udtryk indgår i; i pragmatisk også om den ikke-sproglige situation, som kommunikationen foregår i. Konteksten har en stor indflydelse på hvordan et budskab forstås og bør derfor så vidt muligt indregnes i det samlede budskab og måden dette formidles på.

Sociale medier kan være med til at øge salget gennem større genkendelighed og øget tillid blandt brugerne, dialog og diskussion er en mulighed for at forklare og forsvare samt at øge chancen for at kunne indgå i samme communities som brugere og kritikere. Og sociale medier giver webshop ejere mulighed for at komme i dialog med kunderne.

For en virksomhed må succeskriteriet for deltagelse på sociale medier være at der tjenes penge eller at der spares penge. Immaterielle værdier som flere besøgende på websitet eller positiv omtale på Facebook er fint og kan godt være et mål i sig selv, men hvis der ikke er positivt ROI, er der ikke tale om en forretningsmæssig succes.