15 Tweets of fame

Det er et mål for mange at blive berømte, det kan være at man stiller op til X-Factor i TV eller følger alle på Twitter, laver skøre grupper eller causes på Facebook eller hvad det nu er.

Det som er interessant er at det i sig selv er et mål at få mange followers, fans eller hvad det nu hedder. Hvad skal det bruges til? At signalere social respekt, at lave push marketing, at øge ens selvtillid?

Bliv populær trigger action

Det er et faktum at det at være populær er en trigger til action, at være aktiv på et medie, skrive en blog, deltage i debatter m.v. Det jeg ikke forstår er hvordan det kan være et mål i sig selv. Jo, jeg vil da gerne anerkendes, men når jeg laver noget er det ikke for at blive anerkendt, men fordi min interesse er fanget og jeg ikke kan lade være, hvis nogen gider læse hvad jeg skriver er jeg beæret og det er dejligt, men målet er ikke at blive berømt, men at blive respekteret for det jeg gør.

Her bliver det aktuelt at skelne mellem kvantitet og kvalitet. Ashton Kutcher som lige nu er dem mest fulgte profil på Twitter bliver ikke fulgt fordi han har noget fornuftigt at sige, men fordi fænomenet at have flest followers på Twitter er blevet noget i sig selv.

På YouTube ser vi nogle gode eksempler på at folk, på trods af fordomme, bliver berømte for det de gør og ikke bare fordi de vil være berømte, Paul Potts og Susan Boyle men de hører til sjældenhederne, har talentet og har garanteret trænet meget.

Pointen er at blive kendt for at være go'

En af mine venner havde engang optrådt og spurgte bagefter hvordan det havde været. "Interessant og modigt" svarede nogen og min ven sagde: "jeg vil ikke være modig, jeg vil være go'" og det er også pointen i social marketing, du skal ikke alene være modig eller kontroversiel, du skal også være go'.

At være go' er relativt, hvis du ved en lille smule om hvordan man foretager en pilotering eller tømmer en flaskeautomat er du bedre end jeg er til disse emner, hvis du så oven i købet har tid til at hjælpe mig med at komme igang er du go'. At være go' og dele ud af sin viden er det som ikke bare giver 15 Tweets of fame, men gør dig til en autoritet indenfor dit område og dermed giver dig den sociale respekt som er grundlaget for god social marketing.