Google +1 og Google SERPs

Kategori: Kommentarer: 22 Dato: 29-08-2011Kategori: Search and Social

Emne-tags: google, Plus One, SERP Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: seo Tweet Jeg tror at Google +1 bliver en meget vigtig brik i online markedsføring. Kombinationen af verdens største søgemaskine og så en "social share" funktion kan på Googles resultatsider (SERPs) som både er lokaliserede og individualiserede, blive en meget vigtig faktor. Google +1 og Google SERPs Google +1 får som jeg ser det stor betydning for resultaterne på Googles resultatsider. Først og fremmest er jeg overbevist om at +1 vil indgå i Googles algoritmer for relevante resultater, hvilket er logisk da den traditionelle "stemme på" faktor, links, i dag afspejles mere og mere i sociale "share" muligheder. Dybest set forsøger Google stadig at efterligne almindelig menneskelig opførsel. Googles resultatsider består af mange forskellige resultater fra flere forskellige medier. Adwords, websites og blogs, billeder, videoer og så har Google indtil for nogle måneder siden haft en aftale med Twitter om øjebliksresultater, denne aftale er ikke blevet forlænget. Det er fristende at tro at Google +1 meddelelser vil erstatte disse Twitter real time indlæg. Google +1 Business Google +1 er foreløbig kun for privatpersoner, men når Google har fundet den optimale model for profit i forhold til at virksomheder også kan oprette sig, vil det være virkeligheden at tilstedeværelse på Google +1 er påkrævet. Læs også sidste nyt om Google +1 fra Google Webmaster Central Hvad mener du?