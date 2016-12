SMM Q & A #1

Emne-tags: facebook, strategi, video Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Q 1: Hvad koster det at lave en gruppe på eksempel Facebook, hvor man kan markedsføre sig fra? A 1: Markedsføring i Facebook foregår gennem en Facebook side. På Facebook startsiden, når man ikke er logget ind, er der nederst til højre et link til at oprette en Facebook side. Markedsføring via profiler og grupper er ikke tilladt på FB. Se denne artikel og denne Q 2: Hvordan bruges sociale medier til markedsføring? A 2: Der er mange muligheder, for mange til at jeg kan liste dem her, men henviser til Der er mange muligheder, for mange til at jeg kan liste dem her, men henviser til denne artikel hvor jeg kommer med bud på hvor fokus for social media marketing 2011 vil ligge. Q 3: Hvilken fordele og ulemper er der hvis en virksomhed anvender sociale medier? A 3: Uhh... det er også et stort spørgsmål. Mange større virksomheder stritter imod brugen af sociale medier fordi de mister kontrollen og deres budskaber, folk kommenterer på blogs, folk laver parodier på videoer og folk skriver på firmaets facebook side at firmaets produkter stinker. Samme punkt, blot vendt om er også den største fordel. På sociale medier kan man være heldig at få opmærksomhed som spredes af brugerne, parodier på en reklamevideo er godt, det betyder at folk er engagerede i hvad du laver, de bruger tid på at redigere din video og sprede den, ofte vil folk også lige se din original også, på samme måde kan en god oplevelse med dit produkt deles på Facebook, Twitter og andre steder. Samlet set er der efter min mening langt flere fordele end ulemper ved smm. En negativ kommentar på firmaets FB væg, giver firmaet en mulighed for at reagere og vende dialogen til noget positivt. Q 4: Hvordan kan en virksomhed forbedre deres fremtidig markedsføring over for de unge via sociale medier? A 4: Det er helt afhængigt af virksomhedens budget, evne til at inddrage medarbejdere og ledelse, samt en masse andre ting, det er ikke til at svare præcist på. Q 5: Kan markedsføringen via sociale medier give bagslag? A 5: Ærlighed og gennemskuelighed er en forudsætning for succesfuld deltagelse på sociale medier, der hvor det rammer. Wallmart lavede for nogle år siden en blog, som skulle være oprettet af uafhængige fans, det blev afsløret at det var Wallmart selv som stod bag og de fik smæk i medierne. se Ærlighed og gennemskuelighed er en forudsætning for succesfuld deltagelse på sociale medier, der hvor det rammer. Wallmart lavede for nogle år siden en blog, som skulle være oprettet af uafhængige fans, det blev afsløret at det var Wallmart selv som stod bag og de fik smæk i medierne. se denne artikel. Nogle spørgsmål er meget brede og det er svarene også. Jo mere konkret et spørgsmål stilles jo mere konkret kan svaret blive. Emnet bør dog have interesse for alle. Når det er sagt er du meget velkommen til at stille spørgsmål som jeg vil forsøge at besvare. Send dine spørgsmål til Peter på email p@smm.dk . Har du kommentarer til ovenstående spørgsmål og svar er disse også meget velkomne!