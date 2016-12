Black hat online marketing

Dato: 22-06-2012 Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Emne-tags: black hat, personas Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: online marketing Tweet Black hat marketing Indenfor SEO har betegnelserne black hat og white hat været udbredt så længe tilbage jeg kan huske. Man er de senere år også begyndt at anvende betegnelserne på andre typer online markedsføring og derfor vil jeg gerne starte med en bred definition af black hat marketing: ”Black hat marketing involverer metoder som udgør en risiko”. Black hat marketing er sjældent ulovligt, men søgemaskiner og sociale medier har nogle regler og kodex, der skal overholdes, så i forhold til disse regler er det ulovligt, men kun strafbart i det omfang Google, Twitter og andre kan sanktionere. En hård straf som udelukkelse fra Google, kan dog være lige så ødelæggende for din forretning som 4 år bag træmmer. Step 1 – tør du løbe risikoen? Begreberne black hat og white hat har deres udspring i typiske western film, hvor skurken altid bar sort hat, mens helten bar hvid hat. Skurken benytter sig af metoder, som indebærer en risiko, han bliver hængt for at stjæle en hest, kommer 20 år i fængsel for at røve en bank, osv. Helten derimod benytter sig sikre strategier, han arver en farm og driver den, han er ærlig guldgraver, eller lign. På samme måde benytter man i black hat marketing metoder, som udgør en risiko, man kan blive smidt ud af Google, få slettet sin profil på Facebook, etc. De helt grove former for black hat, med hacking, etc. Indebærer ligefrem risiko for fængsel og bøde. Det betyder at de metoder du eller dit bureau benytter i markedsføring, skal risikovurderes i forhold til de mål du vil opnå. Skurken i de gamle westerns regnede med at slippe af sted til Mexico, men på nettet kan man ikke bare sådan forsvinde, så du skal have et legitimt mål (at sælge mere, at tjene penge) og så vurdere om risikable metoder er noget du vil satse på. Risikovurderingen kan kræve ressourcer hvis du beslutter at tage risikoen, ligeledes skal der laves nogle estimater af de fordele der kan opnås. To små eksempler kan illustere: A. Du har 80 % af trafikken til din webshop fra Google 16% fra Facebook og 1% fra Twitter: Her vil det være fristende at bruge blackhat metoder på Twitter med en automatiseret profil, risikoen er lille og det kan give positivt udbytte.

Black hat metoder på Google, vil nærme sig selvmord. B. Du har 50% af trafikken fra Google, 40% fra sociale medier og 10% fra henvisninger. Her kan det være fristende at benytte black hat på Google, link building kunne være et godt eksempel. Risikoen for at miste de 50% trafik er absolut til stede, men gjort ordentligt, er risikoen for afsløring ikke ret stor. Automatisering af sociale medier vil ikke være fornuftigt, det store antal besøg, tyder på oprigtig interesse som ikke må ødelægges. I begge eksempler er der fristelser og risici, og du skal i dit konkrete tilfælde vurdere fordele og ulemper ud fra kvalificeret input, gerne fra en uvildig, men absolut fra en som ved noget om det. Step 2 – har du ressourcerne til at gøre det ordentligt? Som det fremgår af ovenstående er der visse risici forbundet med black hat marketing. Black hat metoder er måder at omgå nogle regler og disse måder kræver en hel del ressourcer. Hvis du ikke laver det ordentligt, så lad være. 2.a Tid Det kræver rigtig meget tid at sætte sig ind i hvordan de forskellige black hat metoder og teknikker udføres. At læse om forskellige strategier og at sætte sig ind i de programmer, der er nødvendige for at kunne opnå både forretningsmål og på sigt kunne spare tid. 2.b Penge Du skal købe programmer og abonnementer, regn ca. 1000 dollar 1. år.

Du kan selvfølgelig købe dig til black hat seo, men min erfaring er at det er noget af en jungle, alle siger at de ikke laver black hat af etiske grunde, men de laver alligevel kommentarspam eller køber links… Der findes dygtige folk derude på internettet, som ved hvad de laver og også har den fornødne erfaring. Det vil i langt de fleste tilfælde være den bedste løsning, husk dog at få en seriøs risikovurdering! Step 3 – Black hat marketing strategi Ok, så klør vi på med black hat marketing. Som med alle andre strategier, er det vigtigt at sætte nogle mål. I forbindelse med online marketing, vil det kunne være mere salg gennem flere besøg fra Google, mere salg via flere henvisninger fra Facebook eller måske større kundetilfredshed via bedre support på sociale medier. Black hat metoder er i de fleste tilfælde metoder, som kan automatise en given funktion, f.eks. automatiske tweets, spin af artikler og masse-tilmeldinger til kataloger. Automatiseringen foregår gennem en række programmer og online services. Afhængigt af dine mål, kan opstilles en række faktorer som kan automatiseres og disse rækker ind over hinanden så f.eks. mange retweets af et link giver bonus hos Google, eller automatisering af kommentarer på andre blogs for at få links, eller egne blogs for at holde liv i bloggen. Når du har opsat mål og valgt hvilke metoder du vil anvende, skal dit black hat system sættes op. Step 4 – Black hat marketing i praksis Denne gennemgang afslører en masse om hvordan du laver black hat marketing, den afslører dog ikke hvordan du benytter de forskellige programmer. Som step 2 nævner jeg ressourcer, og da ordentligt udført black hat marketing i praksis kræver penge, som nok er til at skaffe, men også kræver rigtig meget tid har jeg svært ved at forestille mig at andre end seriøse online marketing bureauer benytter sig af de nedenfor beskrevne metoder, teknikker og programmer. Tror i øvrigt ikke jeg fik nævnt den tid man bruger på fora som blackhatworld.com, worrierforum.com etc. Det første program du skal bruge er Excel. Med Excel kan du holde styr på dine blogs, sociale konti, personas, m.v. og du kan bruge Excel til at automatisere ”skrivning” af tweets til dine Twitter konti. Det, der i første omgang kan se lidt omstændeligt ud, nemlig at holde dit overbliks regneark opdateret, er guld værd senere, så gør dig umage. Black hat SEO Jeg har ikke kendskab til gode automatiske tjenester til opbygning af links. De netværk jeg kender, vurderer jeg ikke at være værd at bruge. Det betyder dog ikke at man ikke kan automatisere en del af sin link building. Til automatisk at bygge links fra social bookmark sites som f.eks. delicious, kan man bruge SENukeX, som også har en hel del andre funtioner til til automatisering af syndikering på blogs, fora, artikeldatabaser, rss kataloger, m.v. Kommentarer med link i profilen kan automatiseres med Scrapebox, som ligeledes indeholder en lang række funktioner til at finde blogs (via proxy), til at submitte til rss kataloger, m.v. Link building er også links fra sociale medier, specielt Facebook og Twitter. Der er meget diskussion om hvor meget værdi der er fra denne type links og her er min holdning at sociale henvisninger er vigtige (specielt tror jeg at G+ bliver mere og mere vigtig, ikke mindst fordi den er krævende at oprette personas på). Cloaking har jeg ikke beskæftiget mig med i mange år og det er heller ikke en teknik jeg i dag vil anbefale, modsig mig gerne i kommentarerne. On page black hat optimering kan på det kraftigste frarådes! Black hat på sociale medier Black hat marketing på sociale medier er meget tidskrævende og risikoen for afsløring er rimelig stor, ligesom straffen for at blive afsløret, oftest er nådesløs. Tænk dig godt om hvis du benytter black hat socialt og ikke bare for at bygge links. Forskellen ligger i at socialt brug af sociale medier er relationer mellem mennesker, mens link building brug af sociale medier i høj grad er relationer mellem mennesker og maskiner.

Noget af det første du skal gøre, for at udføre black hat marketing på sociale medier, er at oprette nogle personas, ( læs om personas ) sådan at du holder dine sociale profiler konsistente og på den måde kan udvikle deres personlighed, brug Word til at holde styr på hver enkelt persona og Excel til at holde styr på alle personas.

Derefter bør du for hver persona oprette og vedligeholde en blog, en Facebook profil, en Twitter konto og en Google + profil og side.

Oprettelse af flere profiler på Facebook, er ifølge definitionen black hat, i hvert fald hvis profilerne ikke eksisterer som virkelige personer. Det samme gælder i øvrigt for de fleste andre sociale netværk, hvilket er meget forståeligt. Flere profiler på samme sociale medie behøver dog ikke at være black hat.

Jeg har endnu ikke hørt om succes på sociale medier med professionelle fake profiler, man kan sagtens have succes med flere profiler, blot der er substans bag og det kræver rigtig mange ressourcer at gennemføre, som fiskerestauranten Pinchers Crap Shack siger: ”you can’t fake fresh”.

Afsluttende bemærkning:

Det er mit indtryk at de fleste SEO bureauer benytter black hat i f.eks. link building. Hvis du er i tvivl så spørg dit bureau og de laver kommentarer på blogs, køber links, køber blogposts med links, etc. Det er milde tilfælde af black hat, men der er ikke noget der hedder gray hat. Enten overtræder man reglerne, ellers gør man det ikke. Grey hat bruges ofte om black hat hvor risikoen for afsløring er lille, men det gør ikke metoderne mindre black hat.

Hold dig fra black hat marketing så længe du ikke er helt sikker på hvad du gør. I langt de fleste tilfælde er de bedste metoder et ordentligt optimeret website med godt indhold, et menneske bag sociale profiler og kreativ og opbyggende kommunikation rigeligt til at markedsføre en shop eller et website på fineste manér.

Læg meget gerne en kommentar med din mening om, eller erfaring med black hat marketing, tak.