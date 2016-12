Brug af MySpace i Marketing

Michael Grey har en fin og underholdende gennemgang af MySpace som markedsføringskanal. 4 artikler udgør gennemgangen kan læses her: Looking at MySpace. Det skal lige siges at denne gennemgang er nogle år gammel, så der er nok sket noget siden. Den giver dog et godt indblik i hvordan MySpace kan bruges i markedsføring.

Michael Wolf lægger ud med to grundlæggende principper:

1. Prøv ikke at sælge is til en Eskimo

Selvom inuitter har brug for is til at bygge igloer, opbevare mad og andre formål, er der ikke noget problem med forsyningerne, som du kan hjælpe med at løse.

2. Prøv ikke at sælge bøffer til veganere

Selvom du har den bedste kvalitet oksebøffer til den bedst mulige pris, og du hver dag i 40 år kører ned til den lokale veganerbutik uden at sælge en eneste bøf, så er det nok fordi bøffer ikke er løsningen på veganernes problemer.

Giv folk hvad folk vil have

Hvis du vil bruge MySpace til opbygning af brandværdi eller som salgskanal, så brug MySpace til at promovere noget som MySpace brugerne vil have. Michael Wolfs eksempel er en bank: MySpace bruges af unge mennesker som ikke ved at de bør tænke på pension, så derfor skal du ikke fortælle dem om pension, men om de nye credit kort til studerende.

Gør dig selv den tjeneste at læse alle 4 artikler igennem, de er korte og underholdende, begynd her: Looking at MySpace