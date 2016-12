The Facebook Marketing Bible

Justin Smith opdeler The Facebook Marketing Bible i 3 hovedafsnit:

1. Tools for Guerilla Marketers

2. Tools for Advertisers

3. Tools for Application Developers

Tools for Guerilla Marketers

Dette afsnit omhandler Facebook Profiles og Facebook Pages. Specielt Facebook Pages er blevet meget interessant efter Facebooks redesign, hvor Pages har fået samme virale muligheder som Profiles.Bogen gennemgår de forskellige tabs og muligheder og største nyhed set fra et marketing synspunkt, er at Pages nu har samme funktionalitet som hidtil har været forbeholdt Profiles. Virksomheder, bands, m.fl. opfordres til at oprette Pages og dette er en god idé da disse nu har fået en Wall. Dermed vil nyheder fra en Facebook Page blandes med nyheder fra venner, for dem som er fan af din Page.

The Facebook Marketing Bible kommer med forslag og gode råd til hvordan du får dit budskab ud på Facebook, hvordan du bruger Facebooks default applikationer som Notebook, Discussion Boards, Photos, Video, Links, Events, m.v. Bogen giver et detaljeret indblik i disse applications og de muligheder der ligger i at benytte dem i markedsføring.

Du skal selvfølgelig have noget at byde på hvis du vil have mange fans, dette pointeres også, ligesom det bliver pointeret i stort set alle bøger og artikler om social media marketing. Bogen kommer med konkrete forslag til strategier samt cases med beskrivelser af hvordan det kan gøres.

Tools for Advertisers

Social Ads på Facebook giver mulighed for at ramme en meget præcis målgruppe og disse annoncer kan betales på CPC eller CPM basis. Ud over annonceringe, giver oprettelse af Social Ads et gode statistikker og Social Ads kan også udsendes i news feeds. Bogen indeholder gode eksempler på markedsføring via Social Ads.

Engagement Ads opdeles i 3 typer: Comment Style Ads, giver brugerne af Facebook mulighed for at kommentere annoncen. Virtual Gifts Style Ads er velegnet for brands hvor brugerne kan give gaver til hinanden og endelig Fan Style Ads hvor brugerne i princippet er stolte af at være fan af et brand.

Hvis målet med markedsføring alene er at tiltrække brugere til et website benyttes Performance Ads. Igen indeholder bogen gode råd til strategier og gode cases.

Tools for Application Developers

For virksomheder som har teknisk eller økonomisk overskud til at bygge applikationer, er disse et af de bedste markedsføringsværktøjer på Facebook - hvis de laves ordentligt. Applikationer skal ikke være reklameplatforme, de skal være noget brugerne synes har værdi og som de vil dele med andre, denne gennemgående sandhed i social media marketing gælder i høj grad for markedsføring via Facebook applikationer. The Facebook Marketing Bible gennemgår strategier, cases og gennemgår forskellige metoder til at få udbredt en applikation, samt hvordan reklamen bygges ind på en diskret men alligevel effektiv måde.

The Facebook Marketing Bible kan absolut anbefales til alle som seriøst overvejer at benytte Facebook i markedsføringen. Køb bogen her.