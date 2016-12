Sådan får du en spændende Facebookside

Kategori: Facebook Kommentarer: 37 Dato: 04-01-2010Kategori: Social media

Emne-tags: social media, kommunikation Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Ok, titlen kunne også være "Hvordan får jeg en spændende Facebook firmaside?". Anyway, jeg har rodet lidt med at gøre min Facebook firmaside mere spændende og supplementer til, og konstruktiv kritik af de features jeg er kommet op med, modtages med tak! Twitter har fået vildt meget opmærksomhed det sidste års tid, ikke mindst fra min side, men Facebook er defacto standard for hvor man bør satse sit social media budget i Danmark i år 2010. Nedenstående idéer og fremgangsmåder er baseret på smm.dk's facebookside og derfor kan der ikke måles ROI (der er ingen penge involveret) men på nuværende tidspunkt er jeg også tilfreds med at udforske områder som engagement, dialog, tillid og lignende immaterielle værdier. 1. Facebookside med kort URL Da jeg i sommers fik oprettet min Facebook firmaside med egen kort URL ( www.facebook.com/smmdk ) krævede det at man havde 50 fans, så jeg brugte alle midler til at opfordre venner, gamle skolekammerater, familie og andre forbindelser til at blive fan af min side. Jeg bad dem om at gøre mig en tjeneste, ikke at de altid forstod hvad det gik ud på, men de forstod at de gjorde mig en tjeneste og derfor fik jeg forholdsvis hurtigt skrabet de første 50 fans hjem. Moralen er: Du må gerne bede om en tjeneste. 2. Facebook firmasiden har et formål Bloggen på smm.dk har min primære interesse og det er den jeg er forelsket i. Facebooksiden skal promovere og afspejle bloggen. Bloggen handler om social media marketing, som er min passion og som jeg i den grad lever og ånder for, og Facebooksiden skal meget gerne udtrykke denne passion gennem gavmildhed og glæde, jeg vil gerne dele ud af min viden og på den måde både få afløb for min begejstring og forhåbentlig være en hjælp til andre med samme interesse. Moralen er: Den hurtigste måde at lære på er ved at undervise. 3. Facebooksiden er mit laboratorium Facebook firmasiden har desuden til formål at lære mig hvordan jeg kan bruge Facebook i marketing, eller i hvert fald, hvordan jeg kan skabe dialog med en målgruppe, nemlig folk med samme interesse som mig. Foreløbig er det blevet til sporadiske forsøg, som ikke er lykkedes, men det skal nok komme. Mit foretrukne medie har været Twitter og det har givet mange gode oplevelser og også inspiration til at kaste mig over Facebook (og Linkedin) for at lære og lege. Moralen er: Den bedste måde at lære på er ved at gøre. 4. Giv og du skal blive rigere Jeg blev nød til lige at indsætte dette punkt selvom jeg ikke føler at have givet ret meget på Facebook, ikke desto mindre er det sandt, at jo mere du giver jo mere får du, det beviser denne side til fulde. Moralen er: Du skal ikke holde dig tilbage. 5. Sådan får du en spændende Facebook firmaside Punkt 1 - 5 er at du skal være aktiv, ærlig, dig selv, givende og ydmyg.

Punkt 6 er væggen, som, hvis du følger punkt 1 - 5 er levende og spændende.

Punkt 7 er fanebladet Information. Her er ikke meget plads at skrive på og linket til hjemmesiden er nofollow, udfyld det alligevel.

Punkt 8 er Billeder, som er et punkt der absolut skal arbejdes med, lige nu ligger der kun et profilbillede (smm grafik) og det er ikke godt. Jeg er overbevist om at billeder kan skabe dialog.

Punkt 9 er Bokse, som ud over Noter (Punkt 10, Noter) består af Extended Info og Links. Alle tre punkter er udfyldt i kvantitativt minimalt omfang, det kan også gøres bedre.

Punkt 11 er profilbilledet, som er grafik, kedelig grafik oven i købet, det skal der også gøres noget ved, der skal være mindst et menneske (ansigt) på.

Punkt 12 er Facebook Applikationer, her benytter jeg NetworkedBlogs til at lægge

nye blog posts på Facebooksiden og Social RSS til at få vist de nyeste blog overskrifter i venstre menu på siden. 6. Hvordan får jeg en spændende Facebook firmaside? Skriv en kommentar med forslag eller gode råd til hvordan man får skabt liv på sin Facebookside. I mit tilfælde kan jeg ikke lave specielle tilbud til Facebook fans, konkurrencer er ikke noget jeg selv bryder mig om og da siden repræsenterer en blog hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv, er det selvfølgelig ikke en rigtig firmaside, men det kunne det blive, så kom med dit input til den fede Facebook Firmaside, tak. Relaterede artikler: Facebook - Website Synergi Facebook Marketing