Muligheder for markedsføring på Facebook

Kategori: Facebook Dato: 18-10-2010 Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Emne-tags: smm, marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet 3 metoder til markedsføring på Facebook Der findes groft sagt tre metoder til markedsføring på Facebook, annoncering, applikationer og Facebook Pages. Facebook er suverent det største sociale netværk i Danmark (og verden) og Facebook er derfor oplagt som et at de steder man starter når man vil lave social marketing. Det skal selvfølgelig som det første undersøges om målgruppen er på Facebook og bruger Facebook. Annoncering køber man sig til og er let at sætte op, se også Ib Potters gennemgang af opsætningen af en Facebook side her Annoncering på Facebook Annoncer på Facebook kan opsættes så de vises for bestemte demografiske grupper, f.eks. unge mænd mellem 18 og 24 som bor i København. Denne type målretning adskiller sig fra den type vi kender fra Google Adwords, hvor visningen er baseret på søgeord. Med Google Adwords er det muligt for en tømrer fra Slagelse at annoncere til folk som leder efter en tømrer i Slagelseområdet. Med en Facebook annonce kan man målrette efter geografi men ellers skal man forestille sig (eller undersøge) hvilken type mennesker der kunne have brug for en tømrer, det er svært. Et bud kunne være mænd og kvinder i alderen 35 og op, bosat i en radius af 20 km fra Slagelse, og med interesse i hus og have. Brug Google Analytics til at tracke Facebook annoncer. Køb Analyticsbogen her , den kan anbefales. Lav tracking url her (Google Tracking URL Builder) Facebook applikationer Kort fortalt er Facebook applikationer små "programmer" som (via Facebooks API) kan skrive og hente data i Facebook databasen. Facebook applikationer er derfor geniale til data mining og folk er generelt villige til at dele rigtig mange oplysninger. Applikationer kan også bruges til at gøre din Facebook Side mere spændende. Spil og quizzer er eksempler på Facebook applikationer. Se cases på Facebook applikationer og integrering med web her og her Facebook Sider Virksomhedssider på Facebook kaldes "Sider" eller "Pages". Personlige sider kaldes profiler. Facebook (virksomhedssider) kan bruges til mange ting, det p.t. helt store hit er at virksomheder annoncerer for at få flere "Synes om'ere" (fans), for at øge deres reach, det er i stor stil lykkedes hvad angår kvantitet, jeg tvivler dog på kvaliteten af de mange tilkendegivelser. Social media marketing handler om at engagere sig hvilket betyder at en Facebook side forpligter. En Facebook side er super god til at kommunikere med "venner" og "Synes om'ere". Ligesom al anden kommunikation, kræver det tid. Har du tiden kan du, ved at være ærlig og optræde med din egen personlighed, opbygge et tillidsforhold til dine "venner" og "Synes om'ere", som på den måde vil komme til rigtigt at synes om dig og din virksomhed. Du når via en Facebook side ud til mange flere end du ville kunne nå ud til på andre måder (SEM undtaget) og dine venner vil så anbefale dig til deres venner. Logikken i markedsføring i Facebook er at mund til mund metoden mellem venner og familie er den metode som nyder størst tillid. Man skal ikke markedsføre overfor "venner" og "Synes om'ere", man skal hjælpe dem, underholde dem, og så kan man godt lave gode tilbud også, det vigtige er at "venner" og "Synes om'ere" har noget at komme efter. Læs hvordan du får en god Facebook side artiklen på SMM hvis du vil i gang med Facebook. Det kan også anbefales at følge med på de to største blogs om Facebook: All Facebook og Inside Facebook . Der er i øvrigt også skrevet et udmærket speciale om markedsføring i Facebook: "Markedsføring på Facebook- Hvad virker, og hvad siger forbrugerne?" af Mads Gram-Hansen, download det her . Specialet er på dansk og fra 2009. Du kan også følge mig, @ulstrup, på Twitter hvor jeg tweeter links til bl.a. interessante artikler om Facebook. Har du gode cases eller andet at fortælle om Facebook marketing må du endelig skrive en kommentar!