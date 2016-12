Markedsføring i Facebook

Emne-tags: markedsføring, smm, sociale medier Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Markedsføring i Facebook Her på bloggen har jeg ofte fremhævet Facebook som det sociale medie der bør satses på i forhold til online markedsføring i Danmark. I praksis har der været mere fokus på Twitter, men det bliver der hermed lavet om på. Markedsføring i Facebook kan opdeles i 3 metoder eller strategier: Betalte annoncer Facebook applikationer Facebook deltagelse Betalte annoncer i Facebook Markedsføring i Facebook via betalte annoncer kan være en udmærket måde at annoncere på. På Facebook vises annoncer baseret på demografi i modsætning til i Google hvor annoncer trigges af søgeord. Derfor er Facebook ideel hvis målgruppen er afgrænset af alder, lokalitet eller interesser. Dette illustreres bedst af et eksempel: Jeg sælger mobilabonnementer og iPhones: I Google er vi vant til at annoncer skal udformes så de er bedst når folk søger på "mobilabonnement" eller "iPhone", for sådan fungerer Google Adwords, jeg vælger disse to ord som triggere for hvornår min annonce skal vises. I Facebook bliver min annonce ikke automatisk vist til alle som søger på "mobilabonnement" eller "iPhone", her skal jeg selv ind og oprette en målgruppe ved hjælp af filtre. Jeg har lavet en undersøgelse som fortæller at mine kunder hovedsageligt er mænd og kvinder mellem 18 og 34 år, fra hele landet, med interesser i film, musik og teknologi. Disse filtre opsætter jeg så i Facebook, som på basis af de oplysninger Facebook har om brugerne, serverer min annonce for folk som ligger indenfor målgruppen. Det er naturligvis ikke helt så firkantet i praksis, hvor en lang række faktorer spiller ind, bl.a. målgruppens venners data og opførsel. Markedsføring via Facebook Applikationer Brugen af Facebook applikationer kan have stor markedsføringsværdi fordi de forskellige muligheder for markedsføring på Facebook gør at der dels skabes værdi for brugerne og dermed loyalitet og branding, dels fordi Facebook applikationer giver gode muligheder for data mining . Læs de tre artikler på SMM der linkes til, hvis du vil vide mere om Facebook Applikationer og mulighederne for at anvende disse i online markedsføring. Markedsføring via Facebook deltagelse Mens både Facebook annoncering og Facebook applikationer koster penge, er det gratis at oprette en profil og en firmaside på Facebook. Hvis denne skal bruges i markedsføringen, koster det dog en hel del tid, som man skal være klar til at afsætte inden projektet startes op. Deltagelse på Facebook kræver energi og entusiasme, det handler om at involvere kunderne, det handler om at få venner og "Synes om'ere" til at tage aktiv del i din tilstedeværelse på Facebook, det gør man kun hvis man selv tager del i kundernes digitale tilstedeværelse Ikea står som et godt eksempel for brugen af Facebook. I forbindelse med åbningen af en ny butik Malmö i 2009 oprettede Ikea en Facebook konto for forretningens manager og lagde 12 show room billeder online, den første som kunne tagge et produkt med produktnavn ville kunne afhente møblet i butikken på åbningsdagen, helt gratis. Ikea benyttede dermed en meget populær feature i Facebook, nemlig tagging af billeder, til at skabe hype omkring åbningen af den nye butik. Det stopper ikke her, Ikea har ikke blot en Facebook side, Ikea har en digital tilstedeværelse og da en gruppe unge fandt på at lege gemmeleg i en Ikea butik og organiserede denne via Facebook, gik Ikea ind og bød de unge velkommen, også via Facebook. Der findes masser af muligheder for at lave billig markedsføring på Facebook via en Facebook side, her er nogle idéer: Giv specialtilbud til Facebook "Synes om'ere"

Giv en gratis ting til folk som tjekker ind via Facebook Places

Giv informationer som interesserer målgruppen, f.eks. koncerter eller film

Giv meddelelser om nyheder indenfor din branche, nye produkter f.eks.

Henvis til artikler på din blog

Bed folk om at signe up til dit nyhedsbrev

Lav "markedsundersøgelser" - spørg hvad folk vil have, hvad du gør godt og hvad du gør skidt

Lyt til hvad der siges om dig og dine konkurrenter Vær aktiv med din Facebook side så den hele tiden har værdi for folk som kigger forbi. Din kommentar og dit bud på hvordan man kan markedsføre sig via Facebook er værdsat!