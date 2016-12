Facebook - Website synergi

I min fritid driver jeg et af de største websites i Danmark om countrymusik www.countryworld.dk. Rigtig mange af mine læsere er på Facebook og så er det jo naturligt at jeg også er der med en Country World profil: www.facebook.com/countryworld.

Kombinationen af længere artikler på websitet og korte nyhedsopdateringer på Facebook har vist sig at være yderst dynamisk og med til at gøre begge dele mere populærere.

Websitet har eksisteret siden 2005, har ca. 220 tilmeldte bands og klubber og næsten 1000 tilmeldte til det månedlige nyhedsbrev. Facebook siden har eksisteret siden starten af juni 2009 og har nu 374 fans.Facebook har med redesignet af Facebook Pages gjort det meget mere attraktivt at benytte Pages. Facebook Pages har i dag samme virale kvaliteter som Groups var ene om før redesignet. Desuden har Facebook for kort tid siden lanceret en Fan Box, som kan lægges på Websitet.

På websitet og i nyhedsbrevet henvises ofte til Country World på Facebook, mens opdateringer på Facebook oftest henviser til nyheden eller en længere artikel på Countryworld.dk.

Et eksempel på et flow er kalenderen, hvor brugerne af Country World selv kan lægge arrangementer ind. Her udsender jeg i slutningen af en måned, en meddelelse til alle venner og fans om at de skal huske at lægge arrangementer ind i kalenderen inden udsendelsen af nyhedsbrevet, hvor Facebook siden får omtale. På denne måde opnås kommunikation via flere kanaler og både website og Facebook page skaber værdi for brugerne.

Country World er et hobbysite om en interesse som alle brugerne er fælles om, dette gør det lettere at opbygge et community end hvis der var tale om en virksomhed, som skal sælge en vare. Ikke destomindre vil princippet være det samme, da virksomheden med fordel kan skabe et community omkring emnet for virksomhedens produktion.

Et godt eksempel er Libresse, som producerer menstruationsbind. Libresse ved at piger er meget loyale overfor det mærke de bruger. Libresse har derfor startet forum m.v. for piger som endnu ikke er kommet i menstruationsalderen. Libresse opbygger goodwill hos kommende brugere som kan diskuterere alt lige fra åndssvage forældre og lærere til det sidste nyt hit med Britney Spears.