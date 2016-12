Facebook Pages bliver ny annonceringsplatform

Her er det nye setup: US Weekly - et i USA meget kendt sladderblad - har en Facebook Page. Via en applikation giver US Weeklys side plads til reklamer for State Farm. Dette er et nyt setup som vil sprede sig.

Adam Ostrow beskriver fænomenet i artiklen "Facebook Pages Become the Newest Ad Platform" og den efterfølgende diskussion er ret interessant. Applikationen er udviklet af Involver og Tyler Willis fra Involver deltager i diskussionen.

I artiklen stiller Adam Ostrow spørgsmålet om hvem der kommer til at tjene penge på denne form for markedsføring, Brandet (her US Weekly), Annoncenetværk eller Facebook. Både artiklen og kommentarerne forudser at det i høj grad bliver applikationsudbviklerne som kommer til at tjene på denne form for markedsføring.

US Weekly har kun ca. 3000 fans men er et kendt brand, det der lægges op til er at f.eks. Oprah med flere end 700.000 fans begynder at sælge annonceplads på hendes side, så begynder det for alvor at rykke. I den efterfølgende diskussion udtrykker flere frygt for at den sidste rest af det oprindelige Facebook, med det sociale aspekt i fokus, forsvinder. Forestil dig at der blev koblet en reklame på alle profilopdateringer fra fans og disse så vises på disse fans facebook sider, så ender det i total reklame og det vil efter min mening nå en grænse hvor folk begynder at falde fra. Noget nyt vil opstå.