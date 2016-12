Facebook godkender de første 120 applikationer

Kategori: Kommentarer: 7 Dato: 21-05-2009Kategori: Facebook

Emne-tags: facebook applikationer Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Facebook går efter kvalitet frem for kvantitet i deres officielle Facebook Application Directory i hvert fald på papiret. 120 godkendte applikationer er det blevet til foreløbig. Ved et hurtigt gennemsyn viser det sig at næsten alle de godkendte Facebook applikationer har karakter af ugeblad. Horoskober, kæledyr og quizzer dominerer og der er efter min mening ikke meget at komme efter. Der er lavet tusindevis af Facebook applikationer så mon ikke Facebook hurtigt får udvidet skaren af godkendte applikationer. Viralt fokus på applikationer Blandt de applikationer Facebook har udvalgt og godkendt har majoriteten vist deres styrke som virale applikationer, som folk viser til hinanden, jeg er ikke klar over om nogle af applikationerne sender sig selv videre, men mon ikke også der er et par stykker i den kategori. Alt i alt ser jeg ikke at funktionaliteten i applikationerne kan bruges til meget andet end at slå tiden ihjel, måske lige med undtagelse af YouTube Video Box som gør det muligt at dele YouTube videoer på din Facebook Page. Windows Live Messenger applikationen og et par stykker mere kan måske bruges. Resten er underholdning og quizzer som jeg endnu ikke har set kan skabe merværdi til en Facebook profil eller Facebook Page.