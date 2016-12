Facebook geolocation - giver det mening?

Kategori: Social media Kommentarer: 5 Dato: 18-08-2010Kategori: SMM

Emne-tags: smm, FB Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Facebook Places - giver det mening? Facebook forventes at annoncere at de nu har udviklet et api så Facebook apps kan benytte geo location (GPS). Det giver udvidede muligheder for at annoncere, bedre målretning af annoncer men giver det også mening? Det er klart at Foursquare har boostet "behovet" for at kunne lokalisere brugere af tjenesterne, Google benytter lokalisering i forbindelse med Google Maps og andre applikationer og det er også muligt at benytte lokalisering på Twitter. At Facebook nu også gør det muligt er et logisk skridt i forhold til at forbedre Facebook som markedsføringskanal. Foursquare har gjort det til et spil at besøge forskellige steder og man kan tilmelde sin butik eller café og f.eks. tilbyde 10% rabat eller en gratis drink til borgmesteren af et sted, gør Foursquare til en del af din forretning McDonalds er sandsynligvis klar med deres Facebook applikation til geografisk baseret henvisning til nærmeste restaurant (hrmm..) straks Facebook vil kunne konkurrere med de markedsføringsmuligheder der ligger i Foursquare, de vil kunne målrette annoncer efter location også. Flere indtjeningsmuligheder for Facebook og bedre muligheder for at tilbyde specialtilbud til Facebook brugere for firmaer. Vil det virke? Er dine Facebook venner dine venner? Er du interesseret i konstant at lade Facebook vide hvor du er? Jeg tror det ikke. Foursquare er KUN location, Facebook er godt på vej til at blive dit liv og du vil ikke blot være tilstede digitalt, du vil være til at fange i det virkelige liv 24/7. Damn, sidder lige nede på Alma og spiser brunch og så står en virtuel ven fra John Deere fanklubben og vil snakke om havetraktorer, ikke mig, tak! Geo location kan bruges på 3G netværk og hot spots og derfor er det primært smart phones som er eksponent for geo location. GPS og kompas i smartphones Augmented reality hvor flere lag af date vises oven i hinanden (billede, wikipedia, geo location, etc.) er helt klart på vej frem. Smart phones vil kunne overtage stort set alle funktioner indenfor de næste par år, geo location er på en måde svaret på enhver marketing drøm, ved at følge en person kan du sige hej når hun går forbi din butik, skal vi kalde det styrende indenfor markedsføring… Jeg er meget spændt på at se hvordan Facebook geo location kommer til at virke og har du input til snakken, vil det være super fedt! Personligt vil jeg holde mig lang væk Hvis du tillader at alle ved hvor du er altid, hvad har du så tilbage? Der må være en opt out knap, eller endnu bedre; det bør være opt in at blive geo tagget. I Know What You Did Last Summer. Din mening giver mit liv en vinkel, vær sød og deltag med en kommentar!