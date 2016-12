Facebook anbefaler nu Facebook Pages

Kategori: Kommentarer: 0 Dato: 13-04-2009Kategori: Facebook

Emne-tags: Viral Marketing, Facebook Pages Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Punktet "Find personer du måske kender" er ændret til "Forslag". Ændringen betyder at du under "Find personer du måske kender" også finder Facebook Pages du kan blive fan af. Denne funktion ligger allerede i Twitter og har helt sikkert været medvirkende til at Twitter også bruges en del i branding og markedsføring. Med det nye tiltag fra Facebook, bliver denne nu meget mere attraktiv for firmaer som ønsker at markedsføre sig på Facebook. Udvælgelse af Facebook Pages Hvordan præcist Pages udvælges er stadig uklart, men fælles interesser ser ud til at være en del af grundlaget. Derudover vises også Facebook Pages, som dine venner er fan af, hvilket er naturligt nok og ligger i forlængelse af den oprindelige "dine venners venner er måske også dine venner" idé. Jeg har en helt ny profil på Facebook, der er endnu ingen venner tilknyttet og her optræder Forslag ikke, hvilket kraftigt indikerer at venner og deres fanforhold har stor indflydelse. Brugernes reaktioner De få kommentarer jeg har haft mulighed for at læse i forbindelse med denne ændring, viser at der dels hersker stor frygt bland brugerne for at Forslag skal blive (eller allerede er) sponserede Pages, dels findes stor modstand mod kommercialiseringen af Facebook. De sidste designændringer er blevet vel modtaget af virksomheder men ikke af størstedelen af brugerne og den nye ændring af Forslag/Personer du måske kender, er et skridt i samme retning.