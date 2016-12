Få dit navn i din Facebook URL

Om 3 dage bliver det muligt at få sit navn i sin Facebook URL - en såkaldt vanity url. Så vidt jeg kan se er der meget få restriktioner og uddelingen foregår efter først til mølle princippet.

Facebook meddeler at der som udgangspunkt vil blive taget hensyn til ansøgerens navn og jeg tvivler på at generiske termer bliver godtaget.

Mon ikke der bliver kaos. Starten på navnekapløbet er natten mellem fredag og lørdag kl. 12.01 Am, Eastern Time, altså klokken 6.01 lørdag morgen. Gad vide om jeg ikke skal tidligt op lørdag, om ikke andet så for at se om Facebooks systemer kan holde til presset.

Læs mere på TechCrunch eller på Facebooks blog. Du kan også logge ind og følge nedtællingen på facebook.com/username

