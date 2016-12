Derfor dør Facebook

Google ville aldrig slippe af sted med at blande betalte resultater (AdWords) ind i organiske resultater uden at vise dette, denne sammenblanding af naturlig (algoritmisk) interageren og betalte indslag kan Facebook heller ikke slippe af sted med.

Det sociale netværk Facebook

Facebook er social, personlig, identitetsskabende og i høj grad anvendt som kommunikationsmiddel mellem folk som (i forvejen) kender hinanden. Facebook er for rigtig mange mennesker en måde at meddele sig til omverdenen på og en måde at holde sig opdateret om hvad der foregår i livet for venner og familie.

Som socialt netværk er Facebook genialt, her kan deles på tværs af medietyper som chat, billeder, video, lyd, osv. her kan deles i lukkede grupper og her kan dannes ”bevægelser” som er for eller imod forskellige politiske, sociale eller på anden måde samfundsmæssige emner og grupperne får ofte omtale i f.eks. TV og aviser.

Facebook aktier

Facebook er børsnoteret og har aktionærer som forventer vækst i indtjening, ikke bare i antallet af brugere (eller rettere sagt konti), og her mener jeg at præmissen om at være en social tjeneste kommer så meget i modvind at den skrumper, hvilket så igen vil smitte af på indtjeningen. Facebook imploderer (for at bruge et lækkert sci-fi udtryk) hvilket i praksis vil sige at jo højere indtjeningsgraden er jo mindre blive tilvæksten af brugere og jo højere bliver andelen af afmeldinger og passive brugere.

Facebook vil snart nå en kritisk masse, hvor tilvæksten stopper eller i hvert fald falder til et utilfredsstillende niveau, hvilket vil stille endnu større krav til indtjening pr. bruger og dermed presse annonceindhold endnu tættere på brugerne, som på et tidspunkt vil reagere ved at droppe Facebook.

Facebook er i dag så populær at der ikke bliver lukket for butikken foreløbig, men jeg ser et stort problem i forholdet mellem at være kanal for sociale udvekslinger og være annoncørernes ven.

Facebook annoncerelevans

Et andet problem Facebook annoncer lider under i forhold til Google annoncer er ”state of mind”. Google leverer annoncer på baggrund af søgeord, Facebook leverer annoncer på baggrund af demografisk profil. Fordelen for Google er State of mind, som i denne sammenhæng betyder at folk tænker på søgeordet, som Google dermed får forærende, mens Facebook skal gætte på hvad brugerens intentioner er ud fra demografiske og frivilligt oplyste interesser, og dermed ikke kan fange brugeren i det rette state of mind.

Facebook dør ikke i morgen men jeg forventer svaghedstegn allerede i 2013, f.eks. stilstand eller tilbagegang i antallet af brugere, mindre indtjening pr. bruger, stigning i antallet af falske konti og andre kritiske data.