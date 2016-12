Data mining med Facebook apps

Facebook Applikationer

Der er mange gode grunde til at få lavet en Facebook applikation, ikke mindst hvis der analyseres på de data der kan indsamles via Facebook API. Facebook applikationer dækker bredt over alt fra Facebooks egne Social plugins til tredjeparts applikationer som Farm Ville, quizzer om alt muligt, giv gaver, m.v.

En Facebook applikation fungerer sådan at applikationen kalder Facebooks Social Graph API. For at få adgang til Facebook Graph APIet skal applikationen have en access_token som er applikationens ID. Når applikationene kalder APIet sendes en forespørgsel videre til brugeren som skal acceptere at applikationen får adgang til brugerens Social Graph. Der findes flere lag i en social graph og som standard gives kun adgang til almindelige brugerdata. Applikationen kan dog bede om adgang til flere, mere private, lag og dermed udtrække både demografiske data og brugeradfærds og forbindelsesdata.

Facebook privacy

Brugerne skal selv give adgang til Facebook applikationen og det foregår ved at

applikationen beder brugeren om tilladelse. Nedenfor vises to typer adgang brugeren kan give tilladelse til, øverst standard, nederst standard + udvidede tilladelser.

Måden der gives tilladelse på sammenholdt med Facebooks omdiskuterede privacy regler og default opsætning af delte informationer gør at mange brugere giver tilladelse til mere end de regner med, det er i hvert fald hvad jeg tror, har ikke kunne finde dokumentation, men min antalgelse bygger på at folk ikke ved hvad der egentlig gives adgang til.

Standard indstillingerne i Facebook giver i dag tilladelse til at der kan hentes informationer om rigtig mange ting, der er sket en kraftig udvidelse af de informationer man som bruger angiver som værende delte hvilket denne infograpic illustrerer fint. I Danmark har forbrugerrådet skrevet 15 gode råd om Facebook , herunder også om privacy settings.

Facebooks privacy policy kan læses her mens internetsikkerhedsfirmaet Sophos har denne grundige anbefaling til Facebook privacy settings. Søger man på Google efter Facebook Privacy er mange af resultaterne diskussioner af hvorvidt Facebook er gået for vidt i forhold til at give adgang til brugerdata, data som annoncørerne og applikationsudviklerne gerne vil betale mere for.

Facebook Social Graph

Alle brugerdata og brugerforbindelser gemmes i Facebook Social Graph, nogle informationer er standard mens andre, som f.eks. de fleste forbindelser er udvidede. Når man går de forskellige informationer igennem er det tydeligt at det er en drøm for markedsføring at få adgang til brugerenes data, mens det nok nærmere kan blive et mareridt for den uopmærksomme bruger. Nogle applikationer beder også om adgang til brugernes venners data, som jo også indsamles.

Listen over brugerinformationer ser således ud:

Egenskaber Tilladelser Indtastet af bruger Fornavn Ja Efternavn Ja Fulde navn Ja Link til brugerens profilside Om brugeren Ja Fødselsdato Ja Nuværende og tidligere beskæftigelser Ja Uddannelse Ja E-mail Ja Website Ja Fødeby Ja Nuværende bopæl Ja Brugerens egen biografi Ja Yndlings citater Ja Køn Ja Interesseret i hvilket køn Ja Forhold (gift, kæreste, m.v.) Ja Religion Ja Politisk ståsted Ja Brugerverificering Brugerens nærmeste Ja Tidszone Forbindelser Tilladelser Indtastet af bruger Nyhedsfeed Udviddet Væg Udviddet Tagged Udviddet Posts Udviddet Billeder Venner Aktiviter Ja Interesser Ja Musik Ja Bøger Ja Film Ja TV Ja Likes Foto Udviddet Fotoalbums Udviddet Videoer Udviddet Grupper Udviddet Status opdateringer Udviddet De links brugeren poster Udviddet Noter Udviddet Events som brugeren deltager i Udviddet Brugerens inbox Udviddet Brugerens udbox Udviddet Updates Udviddet Facebook sider (pages) ejet af brugerprofilen Udviddet

Facebook marketing via applikationer

Som forretningsdrivende giver det god mening at benytte Facebook applikationer. Når der tales markedsføring via Facebook applikationer, tænkes der som regel på applikationer som giver værdi for brugerne, som deler applikationen hvorved den spredes viralt, samtidig med at virksomheden også får noget ud af det. Et eksempel er Interfloras applikation som giver brugeren mulighed for at sende en personlig hilsen på kortet ved buketten. Interflora yder en service som giver flere kunder.

En Facebooks virkelige mission med Facebook apps er dog ofte at indsamle data om brugerne og brugernes venner og vaner og ovenstående viser at der er nok at tage af.

Facebook har i Danmark ca. 2.5 millioner registrerede profiler, lad os sige at mellem 1.2 og 1.5 er aktive, lad os også lige huske at Facebook er den enkelt destination den gennemsnitlige bruger bruger mest tid på. Facebook giver rigtig gode muligheder for målrettet markedsføring, markedsføring på basis af relationer og markedsføring som kan tilpasses en kontekst.

