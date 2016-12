Brandede URL's på Facebook?

Facebook arbejder hele tiden på at finde nye måder at tjene penge på og det nyeste påhit er at sælge facebook URL's på samme måde som med domæner. Facebook kører for tiden en spørgeundersøgelse hvor man kan svare ja eller nej på spørgsmålet om man vil betale for at få en kort URL til sin Facebook profil. En såkaldt vanity URL.

Hvad ville du sige til at have en URL på Facebook som f.eks. www.facebook.com/ditnavn? På samme måde som du i dag har Twitter URL's. Der vil være rift om navnene og hvis Facebook også begynder at udbyde generiske termer som sko, bil, eller mobiltelefon, så vil der for alvor være basis for et auktionsbaseret udsalg af Facebook navne.

Nu må vi se hvad er sker, men Facebook bliver mere og mere business orienteret, så mon ikke det snart kommer.