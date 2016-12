Adobe Facebook kampagne for studerende

Emne-tags: smm, marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: facebook Tweet Adobe lancerede et spil på deres Facebook Page som hed "Real or Fake". Spillet gik ud på at folk skulle bedømme om et billede var ægte eller manipuleret i Adobe Photoshop. Efter afslutningen af spillet blev spillerne gjort opmærksom på specielle studenterversioner af Photoshop og fik tre call to action muligheder: 1. "Køb nu", 2. "Spil igen" og 3. "Del med andre". Spillet kørte en måned og blev understøttet af Facebook Social Ads. Resultatet af kampagnen var: 10% af alle besøgende spillede spillet. (dette var før Facebooks redesign, så tallet ville sikkert være højere i dag, hvor man kan lede brugerne hen på specifikke Facebook sider). 6% af spillerne klikkede på "Del med andre" knappen efter spillet.

6% af spillerne klikkede på "Køb nu" knappen efter spillet (den reelle conversion rate for køb er ikke offentlig)

Adobes Facebook Page fik 6.000 fans i den måned kampagnen kørte. Dette er et godt eksempel på social media marketing. Man giver folk (målgruppen) noget de kan bruge til noget, man gør opmærksom på at målgruppen kan få rabat eller særlige studenterversioner som er billigere og man sætter en forholdsvis billig viral markedsføring i gang. En lille anekdote fra Internettets første dage er at Adobe var nogle af de første til at lave gratis tutorials, som tiltrak masser af Photoshop brugere og dermed gav Adobe mulighed for upsalg. Denne artikel er skrevet på basis af Justin Smiths artikel: "Interesting Conversion Rate Metrics from Adobe Students Facebook Campaign"