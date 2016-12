Twitter søgning Danmark

Twitter monitorering og research

ReSearch.ly er en ny service fra PeopleBrowsr som giver mulighed for helt nye søgninger på Twitter og, som de selv siger, at finde den ene procent af Twitterbrugere som er interessante. Har faktisk, på under en halv time fundet adskillige folk at følge indenfor både sociale medier og SEO.

ReSearch.ly tilbyder sentiment analyse som nok skal tages med et gran salt, ligesom andre services som socialmention og grader , men alligevel.

Twitter er en kilde til information og hellere følge en for mange end en for lidt, ReSearch.ly giver en enestående mulighed for at finde interessante Twittere i Danmark og det er jo her det sociale fællesskab for alvor bliver interessant, da jeg ikke har råd til at fare verden rundt.