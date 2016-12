Socialnomics af Erik Qualman

Sociale medier gør "mund til mund" metoden mulig online. Nyheder kommer til os eller vi skaber dem selv.

"What happens in Vegas stays on YouTube", altså, vær forberedt på at drukturen eller feriebillederne bliver offentliggjort, alle har muligheden for at skrive og lægge film og billeder online.

I følge Erik Qualman afstedkommer dette to typer adfærd. Forebyggende adfærd hvor man sørger for ikke at have øl på bordet eller stå for tæt på den lækre guide og så den braldrene adfærd hvor er mig, mig, mig.

Mund til mund metoden online giver mulighed for at se hvad venner synes om, køber og anmelder, hvilket giver helt andre marketing mønstre end vi er vant til.