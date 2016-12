Six Pixels of Separation af Mitch Joel

Six Pixels of Separation (2009)

Mitch Joel har ved hjælp af sin blog og sin tilstedeværelse på sociale medier markedsført sit eget firma Twits Image . Bogen bygger på Mitch Joels egne erfaringer, erfaringer opnået gennem diskussioner med kolleger, erfaringer opnået gennem arbejdet med en lang række store kunder og så nedenstående 6 resultater fra en undersøgelse lavet af Center for Media Research, december 2007, som siger:

6 Social Needs:

At definere og omdefinere sig, hvilket mest ses på Facebook og MySpace At opnå selvstændighed og anerkendelse samt det at opnå noget, mest set på blogs og sociale netværk som understøtter muligheder for virtuel reputation management. At hjælpe andre og selv modtage hjælp. Gensidig hjælp mellem fremmede er et kendt fænomen. At møde andre, specielt andre med samme interesser, holdninger, smag, etc. At tilhøre et samfund eller et community. Denne proces tager lang tid da den bygger på tillid. At blive berkræftet, hvilket ofte vil være tilfældet hvis kravene i punkterne 1 -5 er opfyldt.

Mitch Joel argumenterer for at sociale medier er meget "stærke", folk ønsker at "møde" hinanden, vise sig frem og blive bedømt.

Virksomheder kan med fordel inddrage dette i markedsføringen ved at opbygge tillid. De mennesker som deltager på sociale medier vil gerne sprede dit budskab og budskabet om dig, hvis de har tillid til dig.

Six Pixels of Separation får 9 på en skala til 10